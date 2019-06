FOTOS: Más público, más toros bravos, más triunfos y más cornadas en una tensa feria de San Isidro

Galería 1 de 45

La feria de San Isidro, que concluyó ayer en la plaza de Las Ventas, presenta un balance bastante más positivo que ciclos anteriores: la cantidad de público, el número de toros de triunfo y el de puertas grandes de matadores, aunque, en la cara negativa, también en el número de percances de gravedad.



Para empezar, con 34 corridas, una más que las de 2018, esta edición del abono isidril ha marcado un leve aumento de público, hasta completar 641.419 localidades vendidas, según la empresa, lo que supone, además de 21.000 entradas más, una ocupación media del 80 por ciento de los tendidos (casi 19.000 personas) durante el mes largo de festejos.



En una feria que no contó con la presencia de algunos nombres sonoros, como Morante, Manzanares o Ponce, ese dato supone en sí mismo un inesperado éxito de la empresa Plaza 1, que tuvo que recurrir al famoso "bombo", o sorteo previo de algunas corridas entre los toreros destacados, para darle cierto aliciente comercial.



Pero no hizo falta nada de eso para volver a meter al público en la plaza madrileña, porque, a pesar de la baja calidad de algunos carteles, se ha observado un repunte en la asistencia motivado.



También en esta edición ha subido notablemente el volumen y la edad media de los astados lidiados en el coso venteño, al que salieron una gran mayoría de ejemplares de alzada, cuajo y pitones destartalados, así como una gran cantidad de toros con los cinco años bien cumplidos, probablemente en la búsqueda del ahorro en la partida ganadera por parte de la empresa.



Aun así, frente a los estrepitosos fracasos de algunos hierros, el número de ejemplares con claras opciones de triunfo, hablando solo de toros, rondó la cincuentena, mientras que los astados realmente estelares por su bravo comportamiento llegaron a ser hasta doce, y de los más variados encastes.



Ante tan buen "material" se han producido notables éxitos de los matadores, aunque no tantos como deberían haberse registrado y puede considerarse desde un criterio triunfalista en el análisis.



En realidad, se han cortado 36 orejas, las mismas que en la pasada edición, solo que este año han sido cinco los matadores que han salido por la puerta grande por los solo tres de 2018, mientras que los rejoneadores se han anotado las mismas tres puertas grandes.



Esas cinco salidas a hombros, de muy distinto valor, han sido las del extremeño Miguel Ángel Perera, el peruano Roca Rey -que ha hecho una feria de más a menos-, el onubense David de Miranda -la gran revelación-, el mallorquín Antonio Ferrera -pletórico esa tarde de tres orejas- y el murciano Paco Ureña que, con los dos trofeos de ese día más dos sueltos en sus paseíllos anteriores, ha sido el triunfador numérico.



Las mejores faenas llevaron la firma de Roca, Ferrera, Ureña y de Miranda, mientras que el resto de orejas cortadas, salvo las de Emilio de Justo a un "victorino", Román a un "adolfo" y Curro Díaz a un "ibán", tuvieron poco peso específico, incluidas las dos que paseó Ginés Marín de lotes que le ofrecieron mucho más.



En cambio, aun sin trofeos, varios toreros salen reforzados, tal que los veteranos Diego Urdiales -muy por encima de sus seis toros-, Rubén Pinar, Fernando Robleño y López Chaves -sobrados con las corridas duras-, así como los jóvenes Ángel Téllez, Tomás Campos, Ritter, Juan Ortega y Juan Leal, aunque éste si que tocó pelo a cambio de una cornada grave.



Pero ese percance no ha sido el único de una feria donde se ha derramado mucha sangre, pues han sido trece los toreros heridos o lesionados, y siete de ellos de carácter grave o muy grave, como fueron calificadas las cornadas sufridas por Gonzalo Caballero, el citado Leal, Manuel Escribano, Ritter, el banderillero Víctor Hugo, Pablo Aguado y Román, que fue la más seria de todas.



En su trasfondo, y en un año de renovación del escalafón, este San Isidro ha sido una feria muy tensa, con muchos toreros buscando su sitio y otros resistiéndose a perderlo, aunque han sido también evidentes los casos de los que no han sabido defenderlos, entre otros el de Sebastián Castella y López Simón, mientras que El Juli, que entró como estrella del abono a última hora para sustituir a Ponce, dejó algunas dudas en el aire.



En un otros apartados, Fernando Plaza y el mexicano Diego San Román evidenciaron ser dos de los novilleros más interesantes del momento, mientras que entre los rejoneadores, una vez más, Hermoso de Mendoza marcó las diferencias frente a triunfadores menores como Leonardo Hernández y Lea Vicens y su rival en la distancia, un discreto Diego Ventura.