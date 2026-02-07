logo pulso
Franjo von Allmen gana medalla de oro en descenso olímpico en Bormio

El esquiador suizo Franjo von Allmen logra la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

Por AP

Febrero 07, 2026 06:25 p.m.
Franjo von Allmen gana medalla de oro en descenso olímpico en Bormio

BORMIO, Italia (AP) — El esquiador suizo Franjo von Allmen acabó primero en el descenso olímpico el sábado y se colgó la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

En un día perfecto en Bormio, von Allmen completó el exigente recorrido en un minuto y 51,61 segundos.

Su tiempo fue suficiente para resistir el embate del italiano Giovanni Franzoni, quien se quedó con la plata. Su veterano compatriota Dominik Paris, de 36 años, firmó una rápida carrera para llevarse el bronce y dejar a suizo Marco Odermatt fuera del podio.

