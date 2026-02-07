Franjo von Allmen gana medalla de oro en descenso olímpico en Bormio
El esquiador suizo Franjo von Allmen logra la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina
BORMIO, Italia (AP) — El esquiador suizo Franjo von Allmen acabó primero en el descenso olímpico el sábado y se colgó la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.
En un día perfecto en Bormio, von Allmen completó el exigente recorrido en un minuto y 51,61 segundos.
Su tiempo fue suficiente para resistir el embate del italiano Giovanni Franzoni, quien se quedó con la plata. Su veterano compatriota Dominik Paris, de 36 años, firmó una rápida carrera para llevarse el bronce y dejar a suizo Marco Odermatt fuera del podio.
no te pierdas estas noticias
Franjo von Allmen gana medalla de oro en descenso olímpico en Bormio
AP
El esquiador suizo Franjo von Allmen logra la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina
Para Italia, oro y récord en 3,000m del patinaje de velocidad
EFE
Francesca Lollobrigida marca un hito al establecer la nueva marca olímpica en la final