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Friburgo logra su primera semifinal

Por AP

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
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Friburgo logra su primera semifinal

Friburgo avanzó a las semifinales de la Liga Europa al vencer el jueves 3-1 al Celta Vigo.

El equipo de la Bundesliga ganó la serie con un global de 6-1 y alcanzó por primera vez esta instancia en una competición europea,tras la goleada 3-0 de la semana pasada en el partido de ida de los cuartos de final.

Friburgo ha marcado 11 goles en sus últimos tres partidos en la competición de segundo nivel europeo.

Igor Matanovic adelantó 1-0 a Friburgo con una espectacular volea de zurda desde fuera del área. Yuito Suzuki amplió la ventaja con un disparo desviado al final del primer tiempo y luego superó al portero Ionut Radu tras el descanso. El gol del honor de Williot Swedberg para los anfitriones españoles llegó en el tiempo añadido.

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El próximo rival de Friburgo será Braga, que remontó un déficit de dos goles para ganar 4-2 en el campo del Real Betis después de que ambos equipos empataron 1-1 en el partido de ida.

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