Fue presentado el torneo de futbol ´De la Calle a la Cancha´

Con el objetivo de brindar nuevas oportunidades de desarrollo a jóvenes en situación de calle o con problemas de adicciones, fue anunciado el arranque del torneo "De la Calle a la Cancha" 2026, una iniciativa que busca alejarlos del pandillerismo y los vicios a través del deporte del balompié.

El certamen dará inicio este próximo jueves 19 de febrero y se llevará a cabo durante este fin de semana en la Plaza de los Fundadores, donde se espera la participación de diversos equipos integrados por jóvenes provenientes de contextos vulnerables.

El director de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso, destacó que este proyecto representa una alternativa positiva para las y los participantes, al ofrecerles una nueva perspectiva de vida. "Este torneo brinda una visión distinta a la juventud, mostrándoles que pueden construir una vida diferente a través del deporte", señaló. Asimismo, informó que de esta fase nacional surgirá la delegación que representará a México en el Homeless World Cup, que se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México.

Alonso Molina añadió que el torneo se desarrolla en el contexto del Mundial de Futbol, que este año tendrá a México como una de sus sedes, además de resaltar que esta es la segunda ocasión en la que San Luis Potosí alberga la fase nacional de esta competencia.

Por su parte, el director nacional del torneo De la Calle a la Cancha de la Fundación Telmex - Telcel, Martín Daniel Copto, subrayó los logros internacionales obtenidos por México en esta justa, con nueve campeonatos en la rama femenil y cinco en la varonil. "Las y los jóvenes más vulnerables encuentran en este proyecto una motivación para construir una vida mejor, lejos de los vicios. Son historias que inspiran", concluyó.