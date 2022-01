Fue presentado Jhon Murillo con el ADSL

Ayer se hizo la presentación oficial del jugador venezolano Jhon Murillo nuevo refuerzo del conjunto del Atlético de San Luis para el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

El jugador sudamericano se desempeña como volante ofensivo, y ha jugado en equipos tanto de la liga venezolana, como la turca y la portuguesa, además de que es actualmente integrante de la Selección Nacional de Venezuela.

En cuanto a sus primeras impresiones, Jhon Murillo comentó "Ya había hablado con Iñigo y otras personas del club y fue lo que me motivo sobre el proyecto que tienen en mente, ahora vamos a trabajar para poder ayudar al equipo para alcanzar sus objetivos, yo soy un elemento que me gusta jugar por la banda, que me gusta encarar al defensa, en estos momentos ya he estado entrenando con el equipo y ya me dirán que es lo que desean de mí, en el terreno de juego".

Murillo militó durante seis años en la liga portuguesa, en donde a decir de él, aprendido muchas cosas, por lo que viene a aportar su experiencia, se considera un jugador aguerrido, que viene a colaborar con goles y asistencias".

Sobre su adaptación al futbol mexicano Jhon Murillo comentó "Estaré buscando mi adaptación al futbol mexicano, lo más pronto posible, se, que es muy diferente al portugués, pero espero hacer un buen papel, y que, de acuerdo con mi estilo de juego, puedo tener un buen desarrolló con el equipo".

Y agregó "Los objetivos personales son los que tenga el club el equipo la temporada pasada el equipo logró avanzar a la liguilla, pero fue eliminado en forma temprana, pero estoy aquí para tratar de cooperar con la escuadra y se, que es un reto el llegar a la liga mexicana, por lo que hare mi mejor esfuerzo para contribuir con el equipo".