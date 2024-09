‘Fue una serie horrible en ambos partidos’: Cintrón

Tras perder la serie en casa ante Panteras de Aguascalientes, el entrenador de Santos del Potosí, Manolo Cintrón, compartió sus impresiones sobre la difícil derrota sufrida en el Templo Celestial el pasado viernes. El coach boricua no ocultó su preocupación por la falta de efectividad ofensiva de su equipo durante ambos partidos de la serie.

“Fue una serie horrible en ambos partidos. Estuvimos muy mal ofensivamente, con una sequía preocupante, tirando sobre el 40% de dos y apenas 29% de tres puntos. No podemos ganar un partido así contra un equipo que capitaliza todos los errores y que anota 15 puntos por partido. Si no anotamos, especialmente contra un equipo tan ofensivo, no hay manera de mantenernos en el juego”, comentó Cintrón.

El entrenador también destacó que, aunque su equipo comenzó bien, hubo lapsos críticos de hasta 3 o 4 minutos sin anotar, lo que resultó decisivo en la derrota. “Tenemos que seguir trabajando y tratar de encontrar el ritmo. La baja de un jugador clave nos afectó, pero ahora es momento de reagruparnos y enfocarnos en sacar los dos partidos contra Puebla. Borrón y cuenta nueva”, añadió.

Cintrón enfatizó la necesidad de mejorar tanto en defensa como en ofensiva. “Hemos defendido bien, pero si no anotamos, no podemos definir los partidos. Necesitamos que nuestra ofensiva fluya mejor y alcanzar los 80 o 90 puntos por juego”, concluyó el entrenador al dirigirse a Pulso.

Santos del Potosí ahora se enfrenta al desafío de reencontrar su mejor forma y recuperar la confianza de cara al próximo compromiso de visita en la serie ante los Lobos Plateados de Puebla el jueves 12 y viernes 13 de septiembre en la Arena BUAP en punto de las 20:00 horas.