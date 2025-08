"Fue uno de esos partidos inexplicables", dice Nicolás Larcamón

El semblante y las respuestas de Nicolás Larcamón confirmaron todo aquello que provoca una derrota como la que sufrieron en la Leagues Cup frente al Seattle Sounders.

El equipo celeste cayó 7-0 en su primer partido y la impotencia, la pena y tristeza en el técnico argentino eran evidentes al salir a la conferencia de prensa en el Lumen Field.

Sólo un milagro de proporciones mayúsculas ayudaría a Cruz Azul a clasificar a la ronda de los Cuartos de Final, pero más allá de eso, Larcamón y sus dirigidos quieren regresar lo antes posible y demostrar que todo fue "solamente una fatídica noche".

"No creo que haya explicaciones que pueda dar que suenen lógicas para nuestra afición. Principalmente ellos que son por lo que estoy aquí y doy la cara. Disculparnos con ellos y la historia del club. Fue uno de esos partidos inexplicables en muchos aspectos, pero lo asumo", declaró el timonel argentino.

Larcamón comentó que su grupo está golpeado, pero también reveló que se juraron regresar lo antes posible y ver esa derrota como una oportunidad para mejorar tanto en la Leagues Cup como en el torneo local.

"El grupo obviamente está golpeado por un resultado que contrasta muchísimo con lo que venía siendo esta etapa de inicio de proceso. Es un golpe duro por las expectativas que teníamos en el inicio de esta competencia y al mismo tiempo del dolor de esta derrota nos juramentamos respuesta laboro, los huevos suficientes para salir adelante", agregó.

"Más allá del esquema de competencia y de las expectativas de clasificación, sobre todas las cosas, nos hemos jurado responder rápidamente, dar la cara y tomar el rumbo que queremos inmediatamente", insistió el estratega de La Máquina.

Otras frases de Nicolás Larcamón en conferencia

¿Se irá de Cruz Azul? ¿Renunciará? ¿Se levantarán? Estas fueron algunas declaraciones que dejó el técnico de Cruz Azul, luego de recibir su primer gran revés como director técnico del equipo capitalino.

"No solo es disculparnos, es dar la cara, apretar los dientes y salir adelante por ese deseo de querer retribuir el cariño de la gente. Necesitamos una respuesta del tamaño de este club que representamos"

"Muchas veces uno no elige las circunstancias. Indudablemente dentro de todo lo negativo y humillante de un resultado de este tipo, es también una oportunidad de hacernos cargo de todo lo que queremos validar con acción. Cuando te pegan así tienes la oportunidad de levantarte más fuerte y demostrar que solo fue una noche fatídica"

"No depende de mí (su continuidad), es algo de lo que me despojo. Lo dije a mi llegada, es el proyecto más importante de mi carrera y lo defiendo día a día con el equipo de trabajo con el cual afrontamos. Estamos en una etapa de inicio donde este tipo de traspié pueden poner complejidad a todo. Creo mucho en los jugadores y en el trabajo. Esto va a quedar como una herida que nos haga recordar que no debemos repetir", concluyó.