Fuego le impide a "Checo" Pérez terminar el GP de Baréin (VIDEO)

El mexicano Sergio "Checo" Pérez quedó muy cerca de otro podio. El tapatío abandonó el GP de Baréin a tres vueltas del final cuando iba en el tercer sitio, su auto comenzó a soltar humo y se incendió, quedando pendiente su décimo podio en la máxima categoría. El británico Lewis Hamilton de Mercedes consiguió su victoria número 95 en la máxima categoría.

En una carrera que comenzó muy mal por el fuerte accidente del piloto francés de Haas, Romain Grosjean, en la curva tres de la primera vuelta en la que se su auto terminó a la mitad y en llamas, todo fue tomando forma al darse a conocer que Grosjean se encontraba bien y fue trasladado al hospital.

Se reanudó la carrera con otro incidente de Lance Stroll (Racing Point) quién abandonó la pista tras terminar volcado por un contacto con el Alpha Tauri de Daniil Kvyat.

Checo se mantuvo desde el inicio entre los primeros tres puestos, resistiendo la presión de Alex Albon (Red Bull) con una estrategia de tres paradas y neumáticos duros, hasta tres vueltas antes del final dónde la unidad de potencia del monoplaza del mexicano terminó en llamas frustrando su segundo podio de forma consecutiva, algo que no ha conseguido Checo.

El mexicano aún no tiene asiento para la siguiente temporada y dará una conferencia de prensa mañana lunes 30 de noviembre en Baréin, en lo que podría hablar sobre su futuro.

Rumores lo acomodan en lugar de Alex Albon en Red Bull; sin embargo, también existe la posibilidad de que "Checo" se tome un año sabático tras no conseguir equipo para el 2021.

La próxima carrera será en el mismo circuito de Bahrein la proxima semana.

1 - Hamilton

2- Verstappen

3- Albon

4- Norris

5- Sainz