Funcionarios de Nuevo León presentes en Sorteo Mundialista FIFA 2026 en Washington

MONTERREY, NL., diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Funcionarios de Nuevo León, una de las sedes mundialistas, acudieron a Washington DC para presenciar el sorteo mundialista de FIFA 2026 y presumieron los posibles países que jugarán en el estadio de BBVA, en el municipio de Guadalupe.

Al evento llevado a cabo en el Kennedy Center, acudió el gobernador Samuel García, acompañado de su esposa, la titular de la Oficina de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, quienes compartieron en redes sociales los posibles países que jugarán en la capital regia, entre ellos, Holanda.

"Nos tocó Holanda, la naranja mecánica, al grupo F, viene, además otro europeo que pase el repechaje, Japón y Tunisia. Desde ahorita aprovecho, naranja mecánica bienvenidos a Nuevo León, el estado más naranja de toda la República.

Heineken, pónganse las pilas, cheve gratis para la banda, cerveza holandesa, puro Holanda y para el postre un helado Holanda también, vámonos recio", expresó el mandatario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desde anoche, también viajaron a Estados Unidos, las secretarias de Economía, Betzabé Rocha y de Turismo, Maricarmen Martínez, además del Subsecretario de Inversión, Emmanuel Loo y el presidente ejecutivo del Parque Fundidora, Bernardo Bichara.

Por separado, también acudieron los alcaldes de Monterrey, Adrián de la Garza y de Guadalupe, Héctor García.

Nuevo León será sede de cuatro partidos del mundial a realizarse los días 14, 20, 24 y 29 de junio del 2026.

Tras realizarse el sorteo del Mundial, organizado por FIFA, las selecciones de Países Bajos, Japón, Túnez y quien gane el repechaje B de la UEFA, serían las naciones que podrían jugar, en Monterrey durante la Copa del Mundo 2026.

Se definió el Grupo F, del cual resultarán dos partidos de Fase, que jugarían en "El Gigante de Acero", en Guadalupe, Nuevo León.

Asimismo, los contendientes a obtener el repechaje B de Europa, serían los países de Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

Los partidos del Grupo F se jugarían los días 14 y 20 de junio, mientras que los del Grupo A se enfrentarían los días 24 y 29.

La Secretaría de Turismo en la entidad mantiene el estimado de cerca de 500 mil turistas que visitarán la entidad con una derrama económica superior a los 3 mil millones de pesos, cifra que podría modificarse dependiendo los países que jugarán en Nuevo León.