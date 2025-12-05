Asesinan a un velador durante riña entre ebrios

El velador de una construcción fue asesinado con disparos de arma de fuego durante una riña en la colonia El Morro, en hechos ocurridos la madrugada de este jueves; ya por la mañana, los albañiles llegaron a trabajar y se encontraron al hombre sin vida y dieron aviso a las autoridades.

Fue poco después de las siete de la mañana, cuando se reportó a las corporaciones sobre la muerte del velador de una obra donde se construyen viviendas en la calle Moctezuma frente al número 109 de la mencionada colonia.

Al recibir el reporte, agentes de la Guardia Civil de Soledad se desplazaron al lugar y descubrieron el cuerpo del infortunado que estaba tirado en el piso en un charco de sangre y presentaba impactos de bala en la espalda, por lo que se procedió a acordonar la zona conforme al protocolo.

Algunos vecinos informaron a las autoridades que por la madrugada, cerca de las tres de la mañana, se percataron que había una riña en la construcción ya que al parecer algunas personas consumían bebidas embriagantes, luego escucharon detonaciones de arma de fuego pero por temor no salieron a indagar.

Personal de la Vicefiscalía Científica acudió al sitio para realizar una inspección y se encontraron unos siete cartuchos percutidos calibre .32, siendo recogidos para añadirlos a la carpeta de investigación como parte de las evidencias.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de José Cruz N. de 65 años de edad, el cual trabajaba de velador en el lugar, siendo reconocido por un hermano al que se le avisó de la tragedia.

Por ahora se desconoce la identidad del agresor ya que se dio a la fuga luego del hecho, aunque la Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación respectiva para dar con el paradero del o los responsables del homicidio.