Funes Mori niega haber jugado sabiendo que tenía Covid

Tras toda la polémica que ha surgido por el brote de coronavirus en Rayados previo y posterior al duelo de la Jornada 2 frente a las Águilas del América, el delantero argentino Rogelio Funes Mori fue señalado tras un video que se viralizó en redes sociales sobre la posibilidad de que haya jugado el partido sabiendo que tenía Covid-19.

Un bloguero en Monterrey puso en duda la responsabilidad del jugador y el equipo de Rayados por el momento en el que el "Mellizo" festeja su segunda anotación del Guardianes 2021. En el video se observa el festejo del atacante argentino tras su gol a las Águilas luego de marcar un penal, y se aprecia que tras festejar en solitario al momento en que sus compañeros se acercan para abrazarlo agacha la cabeza hasta la altura del estómago, para evitar un supuesto contacto cercano entre sus rostros.

Luego de que se difundiera en redes, el delantero lanzó un mensaje a través de su cuenta de Twitter donde pide "Como les gusta hablar sin saber, alimentan el morbo nada más. Respeten la enfermedad y a las personas. Sigamos cuidándonos son momentos muy difíciles." Horas antes, tras los señalamientos que hizo también el América, culpando a Rayados de haber sido negligentes en la manera se realizar los protocolos sanitarios y no haberlo informado, el club regio aseguró que ellos han cumplido al pie de la letra con las reglas, los regiomontanos se defendieron en un comunicado donde mencionan: "Enfatizamos que en el partido ante el club América, celebrado el sábado 16 de enero, nuestro club cumplió en tiempo y forma con todos los protocolos sanitarios y de competencia exigidos por la Liga MX y y las autoridades sanitarias para este torneo de Liga Guardianes 2021".

Las Águilas indicaron también mediante un comunicado que los Rayados no precisaron en tiempo y forma de los futbolistas contagiados se Covid-19, exponiendo a los jugadores americanistas que reportan que ya tienen enfermos entre sus filas. Monterrey ha reportado a once jugadores de su primer equipo enfermos, por esa razón sus dos próximos juegos, ante León y Puebla, fueron reprogramados para el miércoles 10 de marzo y martes 2 de febrero, respectivamente.