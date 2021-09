Futbolista inglés admira alimentación de Cristiano Ronaldo

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Troy Deeney, futbolista inglés que juega en el Birmingham City de la segunda división de Inglaterra, sorprendió a todos con sus curiosas declaraciones al admitir que admira la alimentación de Cristiano Ronaldo.

"Si viera a Cristiano Ronaldo comiendo mierda de caballo en una comida, yo comería mierda de caballo también", dijo el delantero de 33 años para Daily Mail.

Todo esto se derivó, luego de que el tercer portero del Manchester United declarara que nadie del plantel de los Red Devils se atrevía a tomar un postre en frente del futbolista portugués, luego de ver su plato lleno de una gran alimentación.

Deeney se caracteriza por sus "aventadas" declaraciones e incluso hace un par de temporadas le llamó perdedor al mexicano Raúl Jiménez, luego de que éste festejara un gol con una mascara ante su entonces equipo el Watford, por lo que no dejó nada contento a Troy.

"Estoy contento de que se pusiera la máscara, la podría usar ahora mismo también, porque ahora es un perdedor. Entonces, que disfrute la máscara, nosotros obtuvimos la victoria. En ese momento, no vi la celebración; mejor, porque hubiese perdido la cabeza. No puedes hacer esa celebración si no sabes que tienes la victoria segura", dijo en aquella semifinal de FA Cup, donde su equipo venció a los Wolves.