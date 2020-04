Futbolistas del Ascenso se manifiestan y piden apoyo a los de Liga MX

Jugadores del Ascenso MX han comenzado a manifestarse acerca de la inminente desaparición de la Liga para formar un torneo de nuevos talentos con límite de edad, lo que dejaría sin empleo a cientos de jugadores que no tienen cabida en la Liga MX.

Simplemente han pedido ayuda a sus colegas de la Liga MX para evitar que su modo de vida desaparezca. Los futbolistas mandaron un mensaje vía Twitter en el que manifiestan su descontento: "Muchas veces las decisiones se han tomado son contar con el máximo actor del futbol. Esto no es sólo un juego, es mi trabajo. Por nosotros rueda el balón, la afición paga un boleto, compra una camiseta, empresas apuestan su dinero, movemos la economía del futbol".

El mensaje continúa: "Quitar el Ascenso no sólo afecta la competencia, nos dejará sin más oportunidades de desarrollarnos, sin poder llevar sustento a nuestras casas, sobre todo en esta época tan complicada a nivel mundial.

Y concluye: "¿Qué opinan los patrocinadores que con esto se está dejando a tantas familias a la deriva? Sin ética ni respeto por los derechos humanos".

Asimismo, futbolistas como Darío Carreño, delantero de Mérida, escribió: "Un llamado a los compañeros de la liga Mx que nos apoyen, la verdad acá tenemos poca voz en liga de ascenso, muchas gracias!".