Futbolistas que han tenido problemas con las adicciones

Para muchos, el deporte es sinónimo de un estilo de vida saludable. Sin embargo, algunos jugadores han mermado sus carreras cayendo en los vicios del alcohol, las drogas y las fiestas.

A continuación recordamos algunos de los futbolistas que estuvieron involucrados con alguna adicción.

Diego Maradona. El argentino tuvo muchos problemas con las sustancias prohibidas a lo largo de su trayectoria. Fue suspendido, contó con conflictos legales, pero nunca se pudo separar de sus adicciones mientras fue futbolista.

George Best. Otro de los casos más conocidos fue el del norirlandés. El exjugador del Manchester United fue una figura dentro del campo y también en las fiestas. Además, no negaba su vida de "estrella de rock".

Pablo Larios. El portero de la Selección Mexicana en el Mundial del 86 vivió una pesadilla por su adicción a la cocaína.

Brian Fernández. El ex elemento del Necaxa estuvo cerca de dejar su carrera por abusar de las drogas. Y aunque recibió ayuda y pareció alejarse de ellas, actualmente sufre una recaída.

Carlos "Gullit" Peña. No se volvió a ver la versión de "El Gullit" cuando jugaba en León. Una de las razones fueron sus problemas con el alcohol, tanto que llegó a ser anexado para tratarlo.

Jérémy Ménez. El caso más reciente fue el exjugador del América, de quien se filtraron unos videos en el que estaba en una fiesta en la que al parecer había drogas.