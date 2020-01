Futbolistas que volvieron a la Liga MX tras fracasar en Europa

Luego de casi cuatro años de su llegada al futbol mexicano, Guido Rodríguez estaba consagrado como uno de los mejores jugadores de la Liga MX. El siguiente paso era dar el salto a Europa: el mediocampista argentino fue contratado por el Real Betis de España esta semana, lo que será la gran prueba en su carrera. Sin embargo, de no tener el éxito esperado sería otro caso más que demuestra que contar con un "nivel sobrado" en México, no es garantía de éxito en el Viejo Continente.

Existen antecedentes de otros futbolistas extranjeros que brillaron en la Liga MX y cruzaron el charco, pero más temprano que tarde que tuvieron que regresar al balompié mexicano al no consolidar su carrera en estas ligas más competitivas. A continuación presentamos algunos de los casos más significativos

1.- Guido Pizarro - Argentino: El talentoso centrocampista ya tenía dos títulos y era considerado un baluarte de los Tigres. En 2017 se fue vendido al Sevilla, pero no cumplió las expectativas y tras un año regresó al equipo regiomontano.

2.- Enner Valencia – Ecuatoriano: En apenas su primer torneo en México fue campeón de goleo del Clausura 2014 y subcampeón con los Tuzos. En el siguiente mercado se fue traspasado al West Ham de Inglaterra, luego se cambió al Everton, pero no logró grandes cuotas goleadoras y fue repatriado por Tigres.

3.- José María Basanta – Argentino: Tras seis años en el futbol mexicano, el defensor ya tenía una carrera exitosa con los Rayados. Sin embargo, en 2014 tuvo la oportunidad de probar en Europa con la Fiorentina. Su paso fue breve y luego de un año no entró en planes del club italiano por lo que regresó a Monterrey.

4.- Dorlán Pabón – Colombiano: El atacante ya tenía experiencia europea cuando fue contratado por los Rayados. Tras un arranque prometedor con la "Pandilla", el Valencia decidió pagar su cláusula de rescisión y regresarlo a España. Sin embargo, sólo anotó tres goles en un año y pronto volvió a Monterrey.

5.- Paulo Da Silva – Paraguayo: Era todo un estandarte del Toluca, pieza clave de dos campeonatos. En 2009 dio el salto al Sunderland de Inglaterra, luego cambió al Zaragoza de España. Apenas con tres años en esta aventura europea, prefirió regresar a la Liga MX con los Tuzos del Pachuca y a la postre acabar en los Diablos Rojos.

6.- Aquivaldo Mosquera – Colombiano: El defensa central estaba convertido en uno de los mejores futbolistas de su posición con los Tuzos. En 2007, el Sevilla de España pagó una cifra altísima por sus servicios, sin embargo, no se consolidó y dos años después fue repatriado por el América.

Otros nombres de futbolistas extranjeros que exportó la Liga MX a Europa, pero que tras un paso más estable volvieron al futbol mexicano: César "Chelito" Delgado, Vicente Sánchez, Emanuel Villa y Diego Novarretti.