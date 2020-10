Futuro de Lainez parece lejos del Betis

Parece que la aventura de Diego Lainez en Sevilla está por terminar. Pero no en Europa. Trascendió que el Betis ha puesto en la lista de transferibles al volante mexicano, pues Manuel Pellegrini no cuenta con él.

"El futuro de Diego Lainez parece lejos del Betis, aunque la decisión final corresponderá al propio jugador mexicano, que cuenta con varias propuestas encima de la mesa. Cádiz, Eibar y Huesca han solicitado la cesión del atacante, por lo que podría haber movimientos en estos seis últimos días de mercado", refirió "El Diario de Sevilla" sobre el examericanista.

Según el rotativo, la idea de Lainez era la de continuar en el equipo verdiblanco y así lo había hablado con Manuel Pellegrini durante el verano. "Pero su escasa participación en el inicio liguero, donde sólo ha disputado unos minutos en Vitoria, le ha llevado a meditar su continuidad y estudiar las propuestas de las que dispone".

Si no se concreta su salida, no habría problema, aunque lo más positivo sería que el mexicano emigre para acumular minutos de competición y regresar con experiencia.