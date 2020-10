Gaby López señala a Conade de ignorar a los golfistas en PND 2020

La mexicana Gaby López señaló a la Conade, por ignorar a los golfistas nacionales en el Premio Nacional del Deporte.

"Me entristece mucho que, a pesar de que el golf tuvo un gran año en la rama varonil y femenil, no tuvimos nominado o nominada para este gran premio. Creo que fue un error administrativo", comentó la capitalina.

La tenista Renata Zarazúa, quien debutó en Roland Garros y avanzó a la segunda ronda del Grand Slam, fue la ganadora en la categoría profesional.

López conquistó este año su segundo título dentro de la LPGA, la máxima categoría del golf femenil, al ganar el Diamond Resort Championship, que reunió a las campeonas del circuito, en Lake Buena Vista.

La mexicana también acumula dos Top 15 y se ubica en loa posición 50 del ranking.

En la rama varonil, el tamaulipeco Abraham Ancer quedó en segundo lugar del RBC Heritage, dentro del PGA Tour, y compitió en el PGA Championship y US Open, Majors de la categoría, y hará lo mismo en el Masters de Augusta, en dos semanas. Además, el tricolor, ubicado entre los mejores 25 golfistas del mundo, figuró en la President's Cup disputada en diciembre y se midió con Tiger Woods en el mencionado torneo.

"Por mi parte, seguiré trabajando y echándole todas las ganas para seguir trabajando y representar de la mejor manera a la Bandera Mexicana, la cual llevó en mi corazón, bolsa y atuendo de todos los domingos. Para mí, representar a México, es el orgullo más grande. Trabajaré muy duro para que, algún día, levantar ese premio", añadió López.

"Quiero felicitar a todos y a todas que lo ganaron, porque toma muchísimo coraje, disciplina, entrega, dedicación y, sobre todo, trabajo en equipo, y por eso les aplaudo a todos, muchas felicidades", indicó la golfista sobre los que fueron reconocidos.