Gaby Schloesser vuelve a México con ilusión y medallas en la mira

PUEBLA

, Pue., abril 7 (EL UNIVERSAL).- Con gran parte de su vida y calendario deportivo fuera de México,encontró en la

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de Tiro con Arco enun motivo para sentirse en casa.La arquera mexicana-neerlandesa, quienen, se presenta como una de las cartas fuertes del torneo, con la mira puesta en la disputa por las medallas.En, compartió supor vivir en su país unaque reúne a los mejores arqueros del mundo."La verdad estoya México, a casa. Soy dey se siente la calidez de la gente. Tener unade World Archery demuestra que podemos organizar eventos grandes y de gran nivel", expresó.Lapara Países Bajos enrecalcó que, pese a haberse alejado del deporte por su maternidad, su objetivo es triunfar en México y tomar impulso rumbo a los Juegos Olímpicos."Lamucho. Estoy aquí y voy a darlo todo. Ahora soy mamá y todo ha cambiado, pero espero buenos resultados. Esta es midespués dey eso me motiva".Schloesser, reconocida por algunos aficionados, agradeció elpor su"Es muy especial que desde temprano las gradas estuvieran llenas. Me preocupé por la gente y vi cómo se acomodaron para poder vernos. Es emocionante que, aunque compito por otro país, no olviden que soy mexicana. Esas muestras sorprendieron incluso a mis compañeros", concluyó.