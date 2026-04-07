Gaby Schloesser vuelve a México con ilusión y medallas en la mira
La Copa del Mundo en Puebla reúne a los mejores arqueros y representa un evento de alto nivel para México.
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PUEBLA, Pue., abril 7 (EL UNIVERSAL).- Con gran parte de su vida y calendario deportivo fuera de México, Gaby Schloesser encontró en la
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Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla un motivo para sentirse en casa.
La arquera mexicana-neerlandesa, quien representó a Países Bajos en dos Juegos Olímpicos, se presenta como una de las cartas fuertes del torneo, con la mira puesta en la disputa por las medallas.
En charla con EL UNIVERSAL Deportes, compartió su entusiasmo por vivir en su país una competencia de alto nivel que reúne a los mejores arqueros del mundo.
"La verdad estoy feliz de regresar a México, a casa. Soy de Tijuana y se siente la calidez de la gente. Tener una Copa del Mundo de World Archery demuestra que podemos organizar eventos grandes y de gran nivel", expresó.
La medallista olímpica de plata para Países Bajos en Tokio 2020 recalcó que, pese a haberse alejado del deporte por su maternidad, su objetivo es triunfar en México y tomar impulso rumbo a los Juegos Olímpicos.
"La experiencia ayuda mucho. Estoy aquí y voy a darlo todo. Ahora soy mamá y todo ha cambiado, pero espero buenos resultados. Esta es mi primera competencia después de tener a mi hija y eso me motiva".
Schloesser, reconocida por algunos aficionados, agradeció el cariño recibido por su origen mexicano.
"Es muy especial que desde temprano las gradas estuvieran llenas. Me preocupé por la gente y vi cómo se acomodaron para poder vernos. Es emocionante que, aunque compito por otro país, no olviden que soy mexicana. Esas muestras sorprendieron incluso a mis compañeros", concluyó.
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