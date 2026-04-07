logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Fotogalería

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Gaby Schloesser vuelve a México con ilusión y medallas en la mira

La Copa del Mundo en Puebla reúne a los mejores arqueros y representa un evento de alto nivel para México.

Por El Universal

Abril 07, 2026 05:55 p.m.
A
FOTO: EL UNIVERSAL

FOTO: EL UNIVERSAL

PUEBLA

, Pue., abril 7 (EL UNIVERSAL).- Con gran parte de su vida y calendario deportivo fuera de México,
Gaby Schloesser encontró en la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla un motivo para sentirse en casa.
La arquera mexicana-neerlandesa, quien representó a Países Bajos en dos Juegos Olímpicos, se presenta como una de las cartas fuertes del torneo, con la mira puesta en la disputa por las medallas.
En charla con EL UNIVERSAL Deportes, compartió su entusiasmo por vivir en su país una competencia de alto nivel que reúne a los mejores arqueros del mundo.
"La verdad estoy feliz de regresar a México, a casa. Soy de Tijuana y se siente la calidez de la gente. Tener una Copa del Mundo de World Archery demuestra que podemos organizar eventos grandes y de gran nivel", expresó.
La medallista olímpica de plata para Países Bajos en Tokio 2020 recalcó que, pese a haberse alejado del deporte por su maternidad, su objetivo es triunfar en México y tomar impulso rumbo a los Juegos Olímpicos.
"La experiencia ayuda mucho. Estoy aquí y voy a darlo todo. Ahora soy mamá y todo ha cambiado, pero espero buenos resultados. Esta es mi primera competencia después de tener a mi hija y eso me motiva".
Schloesser, reconocida por algunos aficionados, agradeció el cariño recibido por su origen mexicano.
"Es muy especial que desde temprano las gradas estuvieran llenas. Me preocupé por la gente y vi cómo se acomodaron para poder vernos. Es emocionante que, aunque compito por otro país, no olviden que soy mexicana. Esas muestras sorprendieron incluso a mis compañeros", concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gaby Schloesser vuelve a México con ilusión y medallas en la mira
Gaby Schloesser vuelve a México con ilusión y medallas en la mira

Gaby Schloesser vuelve a México con ilusión y medallas en la mira

SLP

El Universal

La Copa del Mundo en Puebla reúne a los mejores arqueros y representa un evento de alto nivel para México.

Arsenal vence al Sporting Lisboa y toma ventaja en Champions
Arsenal vence al Sporting Lisboa y toma ventaja en Champions

Arsenal vence al Sporting Lisboa y toma ventaja en Champions

SLP

AP

El entrenador Mikel Arteta resaltó la identidad y esfuerzo del equipo tras superar al Sporting en cuartos.

Scarlett Camberos toma la presión de clasificar con el Tri Femenil
Scarlett Camberos toma la presión de clasificar con el Tri Femenil

Scarlett Camberos toma la presión de clasificar con el Tri Femenil

SLP

El Universal

Los próximos partidos serán en casa, lo que representa una ventaja para el Tri Femenil.

Aaron Ramsey anuncia su retiro tras fugaz paso por Pumas
Aaron Ramsey anuncia su retiro tras fugaz paso por Pumas

Aaron Ramsey anuncia su retiro tras fugaz paso por Pumas

SLP

El Universal

El galés deja el futbol luego de seis meses sin jugar y una breve etapa en la Liga MX sin cumplir expectativas