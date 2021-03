"Gallo" Estrada es doble campeón mundial supermosca

Juan Francisco "Gallo" Estrada cumplió su promesa y tomó revancha de la afrenta subida hace ochos años por parte de Román "Chocolatito" González, y aunque no pudo noquearlo, se convirtió en doble campeón supermosca, avalado por el CMB y la AMB, al vencer por decisión dividida (115-113, 117-111 y 115-113) al nicaragüense, en un combate digno de las mejores veladas.

Si hay algo asegurado cada que se encuentran Estrada y González sobre el ring, es un avalancha de golpes, entre los dos metieron más 2 mil 500 golpes. "Me sentí muy bien, pero Román es un gran peleador y se merece una tercera pelea", aceptó el ganador.

La de este sábado era una revancha con un escenario distinto: No solo de ciudad, la primera en Los Ángeles, esta vez en Dallas. Pero a diferencia de hace ocho años, Estrada, el mexicano, llegaba también como campeón, dispuesto a quitarse aquella afrenta sufrida en sus primeros años como pugilista.

González, el nicaragüense, parecía no tan sólido como entonces, pero conservaba el poder de los puños listo para dejar en claro su superioridad.

"El Gallo" saltó al primer round dispuesto a sorprender, su meta previo a la batalla era noquear y aunque no se acercó a eso, puso claro que era un rival serio.