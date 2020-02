Gallos busca seguir su alto vuelo ante San Luis

Este domingo los Gallos Blancos buscarán sumar otros tres puntos que le permitan seguir en la parte alta de la tabla, cuando reciban al Atlético San Luis en el Estadio Corregidora.

Con casi la mitad del torneo disputado, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich se encuentran en la cuarta posición con 12 puntos de 21 posibles, y desde que arrancó el torneo no han abandonado los puestos de liguilla. Esto ha sido con un plantel que si bien no compite con los mejores del campeonato, tiene su virtud en su solidaridad y fuerza colectiva:

"La humildad y el compañerismo ha sido fundamental, somos una familia y ganamos todos o perdemos todos. El profe Vucetich tiene magia, y le ha sacado mucho provecho a los jugadores", declaró su asistente Sergio Almaguer al terminar el duelo pasado, en el que vencieron al Necaxa en su visita a Aguascalientes.

Es importante recordar que en el antecedente inmediato entre potosinos y queretanos pasado hubo graves casos de violencia entre los aficionados en el Alfonso Lastras. Ahora la policía de Querétaro realizará un dispositivo de seguridad con mil 200 elementos, extendiéndose desde la Carretera 57 que une ambos estados, considerando la llegada de la afición visitante.

"A la vista está que hay un buen ambiente. Sabemos que es un partido que genera muyca expectativa en el ambiente, pero ojalá que haya una rivalidad sana en el campo y que lo que pasó en las tribunas no se vuelva a repetir", expresó en conferencia de prensa el mediocampista rojiblanco Camilo Mayada.