Gallos hilvana segundo triunfo

México.- El colombiano Fabián Castillo provocó este viernes un autogol que hizo Daniel Arreola y le dio a los Gallos Blancos de Querétaro una victoria de 0-1 sobre el Puebla en el Clausura 2020 del fútbol mexicano.

Daniel Arreola al minuto 67 marcó en su propia puerta para que los Gallos sumarán su segunda victoria del campeonato y el Puebla su primera derrota.

Hasta el 17, el duelo tuvo su primer y único tiro a portería en el primer tiempo cuando Ángel Saldívar, en un contragolpe, disparó desde fuera del área; la pelota dio un rebote antes de llegar al arquero de Querétaro, Gil Alcalá, pero éste reaccionó bien para mandar a tiro de esquina.

Puebla dominó en posesión con 60 por ciento, pero salvo el tiro de Zaldívar, nunca supo concretar sus jugadas por las bandas.

Al 45, el árbitro no marcó penal reclamado por el Puebla. Zaldívar disparó en el área y el ghanés Clifford Aboagye abrazó la pelota con su brazo izquierdo; el juez consultó con el VAR, pero no marcó el tiro desde los once pasos.

En la segunda mitad el partido mejoró. Querétaro capitalizó los contragolpes.

En el 52, vino la primera advertencia de los Gallos. En un cobro de tiro libre, el Querétaro hizo una jugada que terminó con un cabezazo de Castillo por encima del poste superior.

Al 57, los Gallos volvieron atacar, con un centro del ecuatoriano Jonathan Perlaza, quien vio habilitado al argentino Enrique Triverio, pero su remate de cabeza fue detenido por el uruguayo Nicolás Vikonis.

Al 60, Marcel Ruiz inició un contragolpe, centró por derecha Triverio, quien le regaló un pase a Castillo en el área chica, pero la pelota se fue apenas desviada por el poste derecho.

Después de tanto atacar, al 67, Querétaro en otro contragolpe, puso el 1-0. Castillo arrancó por la banca izquierda y metió centro al área chica donde apareció Arreola y cometió autogol.

Al 89, Zaldívar tuvo la última para el Puebla con un tiro desde fuera del área, que amenazó con colarse por el ángulo superior derecho, pero el guardameta Gil Alcalá lo evitó.

Querétaro.- Gil Alcalá; Julián Velázquez, Fabián Castillo (Pablo Yrizar m.81), Areli Hernández, Enrique López; Clifford Aboagye, Marcel Ruiz (Jorge Aguilar 86), Jonathan Perlaza (Jonathan Suárez m.78), Jaime Gómez; Jeison Lucumí y Enrique Triverio.

Puebla.- Nicolás Vikonis; Daniel Arreola, Carlos Rodríguez, Maximiliano Perg, Jesús Paganoni (Alan Acosta m.15); Javier Salas, Osvaldo Martínez (Cristian Menéndez m.63), Christian Marrugo; Ángel Zaldívar, Christian Tabó y Omar Fernández (Salvador Reyes m.81).

Árbitro: Juan Esquivel. Amonestó a Jaime Gómez (m.34.), al colombiano Fabian Castillo (m.74), al español Enrique López por Querétaro y al uruguayo Maximiliano Perg (m.51) por Puebla. Expulsó al uruguayo Christian Tabó (m.70) por Puebla.