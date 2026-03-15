Gana el Madrid ante el Elche FC

El Real Madrid goleó 4-1 al Elche y se acercó a un punto del Barcelona en su duelo particular por el liderato de LaLiga, con otra gran actuación de Federico Valverde, quien dibujó un golazo, además de que Arda Güler hizo el cuarto con un lejano tiro detrás de media cancha.

Aquejado por las notables ausencias, principalmente la del goleador Kylian Mbappé, quien apunta a regresar la próxima semana, el Real Madrid volvió a responder con actitud, efectividad... y la calidad del polifuncional Federico Valverde.

Aunque la visita del Elche parecía complicarse tras unos primeros minutos de incertidumbre, el Real Madrid abrió el marcador con dos goles en tiros de larga distancia.

En el minuto 39 fue Antonio Rüdiger quien conectó un balón tras un rebote y en el 44 fue el momento de Valverde, quien levantó a todo el Bernabéu con un golazo al ángulo, una continuación de su triplete ante el Manchester City del pasado miércoles.

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Con 10 bajas, Arbeloa tuvo que gestionar las rotaciones para no desgastar a los que le quedan sanos, hizo seis modificaciones en el segundo tiempo. Aun así Dean Huijsen consiguió el 3-0 con un cabezazo que liquidó a un Elche falto de energía y de ambición.

El Elche logró el 3-1 con un autogol de Manuel Ángel en el 85, pero el partido estaba sentenciado. Aunque faltaba el sorprendente gol de Arda Güler, quien metió un golazo desde atrás de media cancha, para el 4-1 final.

El triunfo deja al Real Madrid con 66 puntos, uno menos que el Barcelona, que el domingo recibe al Sevilla para intentar mantener la ventaja como líder de LaLiga.