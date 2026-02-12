Gana Real Sociedad ante Athletic Bilbao

MADRID.- La Real Sociedad ganó el miércoles el derbi del País Vasco por 1-0 como visitante ante el Athletic Bilbao, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Beñat Turrientes anotó el gol de la victoria con un disparo corto a los 62 minutos en el estadio de San Mamés. El partido de vuelta se disputará en marzo.

La Real Sociedad, que disputa su tercera semifinal consecutiva de Copa, intenta alcanzar la final por primera vez desde que ganó la competición en la temporada 2019-20 para conquistar su tercer título. El Athletic, que juega su sexta semifinal de Copa en siete temporadas, ganó el título en 2024 ante el Mallorca, y fue subcampeón al caer frente al Barcelona en 2020-21 y ante la Real Sociedad en 2019-20.

Después de encadenar dos victorias ante la Real Sociedad, el Athletic no la ha vencido en cuatro partidos. Acumula 24 trofeos de Copa, solo por detrás de los 32 del Barcelona. El Real Madrid es tercero en la lista, con 20 títulos en este torneo.

El Atlético de Madrid recibe al vigente campeón Barcelona este jueves en el partido de ida de su semifinal. El Barcelona ha alcanzado las semifinales de la Copa en cuatro temporadas consecutivas. El Atlético está en semifinales por tercera temporada seguida, y la última vez que llegó a la final fue en 2019-20, cuando ganó la competición.

Athletic alcanzó las semifinales gracias al gol decisivo de Iñaki Williams a los seis minutos del tiempo añadido en una victoria por 2-1 en Valencia. La Real Sociedad se metió entre los cuatro mejores al ganar 3-2 en la cancha de Alavés.