Gana velerista Aguilar Chávez boleto para Tokio

México.- La velerista Mariana Aguilar Chávez Peón conquistó para México un boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, esto durante el Campeonato Mundial RS:X que se desarrolló el reciente fin de semana en Torbole, Italia, en las aguas del Lago Garda.

"Estoy muy contenta y emocionada. Pude demostrar todo el proceso de entrenamiento y trabajo realizado. Me favoreció que ya había competido en ese escenario y por eso ejecuté lo mejor que pude en esa regata", declaró la atleta de 20 años de edad.

Dicha competencia otorgó nueve plazas a la próxima justa veraniega y ella fue la encargada de dar el boleto al país, por lo cual será la Federación Mexicana de Vela la que, bajo sus criterios de selección, elija a quien representará a México.

Compartió que México fue la sexta nación, en este Campeonato Mundial RS:X, que recibió su certificado de participación en Tokio 2020 en tabla vela.

Asimismo, Aguilar dejó en claro que quiere ser ella la destinataria final de este boleto olímpico, por lo cual se preparará con todo en estos meses para ir al Campeonato Mundial de Miami, Florida, fechado del 19 al 26 de enero próximo

"Lo voy a dar todo en ese mundial de Miami para ganar el boleto. Es una pista donde también ya he competido y me gustan sus condiciones y me voy a preparar de lo mejor para cumplir mi objetivo", declaró.

Ella es una amante de la vela, un deporte que es de familia, porque su mamá, Marisa Chávez Peón, fue competidora e intentó calificar a los Juegos Olímpicos Barcelona 1992, además de que su padre y hermanos también lo practican.

Además, cabe señalar, Aguilar entrena con Tania Elías Calles, la mejor velerista mexicana en la historia. "Ella fue campeona mundial, número uno del ranking mundial y décima en los Juegos Olímpicos Londres 2012. Qué mejor seguir sus pasos y es un honor que ella me pueda entrenar".