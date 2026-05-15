Ganan Cardenales ante los Atléticos

WEST SACRAMENTO.- Jordan Walker conectó un jonrón solitario e impulsó la carrera de la ventaja en la novena entrada para guiar el jueves a los Cardenales de San Luis hacia un triunfo de 5-4 sobre los Atléticos.

Con una desventaja de 4-3, el panameño Iván Herrera empató el juego mediante un sencillo al jardín izquierdo que remolcó a Thomas Saggese antes de que el doble de Walker pusiera a los Cardenales al frente.

Nick Kurtz inauguró la pizarra en la primera entrada con un jonrón solitario por los Atléticos..

Victor Scott II conectó un jonrón en la quinta para empatar el juego 1-1.

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Walker añadió su 12º jonrón del año en la sexta entrada para poner a San Luis arriba por 2-1, y Nolan Gorman siguió con un sencillo al jardín derecho para una ventaja de 3-1. Matt Svanson (1-1) lanzó una octava entrada sin carreras, permitió un hit y ponchó a dos.

Jack Perkins (2-2) sufrió su segundo salvamento estropeado de la temporada en 2/3 de inning.