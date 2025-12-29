Ganan Raptors a los Warriors

TORONTO.- Scottie Barnes anotó 23 puntos, igualó un récord de la franquicia de los Raptors con un récord personal de 25 rebotes y añadió diez asistencias para el séptimo triple-doble en su carrera, mientras Toronto venció 141-127 a los Warriors de Golden State en tiempo extra el domingo.

Immanuel Quickley anotó 27 unidades, Brandon Ingram tuvo 26 y Ja´Kobe Walter añadió un máximo de temporada de 18 para los Raptors, quienes rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas en casa.

Stephen Curry anotó 14 de sus 39 tantos en el tercer cuarto, pero no anotó en el tiempo extra. Draymond Green tuvo 21 y Jimmy Butler añadió 19, pero no fue suficiente para los Warriors.

Barnes igualó el récord de la franquicia de Bismack Biyombo de 2016 en rebotes en un juego. El triple-doble fue el primero de la temporada para él.

El alero de los Raptors, RJ Barrett, regresó tras una ausencia de 15 juegos para anotar 12 puntos en 24 minutos.

Toronto anotó 35 puntos a partir de 21 pérdidas de balón de Golden State, la mayor cantidad permitida por un oponente de los Warriors esta temporada. Golden State aceptó 34 tantos por pérdidas de balón en una derrota el 19 de noviembre en Miami.

Toronto ganó por tercera vez cuando iba perdiendo después de tres cuartos, llevándolo a tiempo extra al superar a los Warriors 9-2 en los últimos 1:12 del tiempo reglamentario.

Brandin Podziemski anotó 13 puntos y Will Richard añadió diez mientras Golden State cayó a 6-12 como visitante.

Sandro Mamukelashvili anotó 13 puntos para Toronto y Ochai Agbaji tuvo diez, mientras que siete jugadores anotaron en cifras dobles.