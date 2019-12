Ganar en todos los sitios que he estado no es coincidencia, asegura Ronaldo

En el marco de la ceremonia previa a la entrega de los Globe Soccer Awards, que se realizará este domingo en Dubái, el delantero portugués Cristiano Ronaldo compartió lo que lo ha llevado al éxito en los clubes que ha representado.

"No hay secretos ni milagros. Ganar en todos los sitios en los que he estado no es una coincidencia, cuando eres un campeón ganas siempre. Yo ya no tengo que demostrar nada a nadie, más que a mí mismo y a mi familia, ahora me toca disfrutar de esto", manifestó el jugador de la Juventus de Turín en una entrevista.

"CR7", que cumplirá 35 años de edad el próximo 5 de febrero y vive actualmente su segunda temporada con el conjunto italiano, reconoció que su carrera se aproxima cada vez más a su final y que su propio cuerpo determinará el momento de abandonar los rectángulos de juegos.

"Hay vida después del futbol. Ganar una Champions más o menos no me va a hacer más feliz, aunque por supuesto que quiero ganarla. Pero me preparo para una vida nueva en la que quiero participar en nuevas cosas, como hacer una película en Hollywood y para ello debo mejorar mi inglés", agregó.

El exjugador de Real Madrid, que ha ganado la "Orejona" en cinco oportunidades, cuatro con los "merengues" y una con Manchester United, develó su anhelo por tener un buen 2020, año en el que tendrá la oportunidad de sumar más títulos a su vitrina con la Juventus, además de defender la corona de la Eurocopa, que ganó con su combinado nacional en 2016.