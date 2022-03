"Ganarle a México no borra pésima actuación del Honduras"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Hernán Darío "El Bolillo" Gómez, técnico de Honduras, dijo que ganarle a México no borrará la pésima actuación que tuvo el equipo catracho en la eliminatoria.

A su llegada de Panamá, dónde el cuadro hondureño empató con los canaleros, "El Bolillo" indicó que lo que le queda a sus jugadores, "es aprender, competir, nada eso de aguarle la fiesta a nadie. Después del pésimo torneo que hicimos, no podemos ocultarnos en ningún clase de triunfo de ese tipo ".

Hernán Darío Gómez ha tenido su rivalidad extrema con México, como en aquella Copa Oro del 2015, cuando prácticamente fue robado con un penalti fantasma en semifinales.

"Bueno, sí he tenido malos momentos, juegos muy complicados, pero el futbol es así. Lo que destaco es que jugar contra México siempre es importante, es un gigante de la zona, siempre se aprende el estar con ellos y eso es lo que debemos de sacar de estos juegos, aprender, es lo que nos queda".