Ganarle a Tigres mostraría que hay nivel para medirnos con la Liga MX: Bob Bradley

Emocionados por la oportunidad de jugar una final e ir por el primer título en la historia reciente del LAFC, los jugadores y entrenador, Bob Bradley, cuentan las horas para enfrentar a los Tigres.

El cuadro californiano, que ya eliminó a tres clubes de la Liga MX (León, Cruz Azul y América), aspira a cerrar el 2020 de la mejor forma y quedarse con la gloria de la Concacaf.

"Las finales son especiales para todos y contra Tigres, un gran rival con muy buenos jugadores, creo que será un partido emocionante", comenta el estadounidense Bradley, quien puede hacer historia con Los Ángeles.

"Sabemos la importancia que tiene esta Liga de Campeones para nuestros aficionados, tenemos una motivación muy alta y nos creemos capaces", añadió.

El timonel no ha recibido una respuesta sobre la queja que interpuso el LAFC por la expulsión de Eduard Atuesta durante las semifinales, tras la exageración del portero del América, Guillermo Ochoa, pero es casi un hecho que el colombiano no jugará.

Para Kenneth Vermeer, portero de Los Ángeles, "ganar este título mostraría que tenemos el nivel competitivo para enfrentarnos con la Liga MX".

Los Tigres, dirigidos por Ricardo Ferretti, van por su primer título internacional en esta "era gloriosa" del cuadro regiomontano, que ha perdido ya dos finales de la Concachampions y una Libertados. A pesar del poderío felino, que cuenta con el francés André-Pierre Gignac, el LAFC no se achica.

"Si hubiéramos jugado en México, el escenario sería completamente diferente, al igual que en Los Angeles", añade Vernmeer, quien ve la sede de Orlando como un escenario parejo para ambos cuadros.

La final de la Liga de Campeones de Concacaf arranca este martes, a las 21:00 horas, tiempo del Centro de México.