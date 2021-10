García Jr., por triunfo en Ags.

La octava ronda del campeonato NASCAR Peak México se presenta este fin de semana en el monumental Óvalo Aguascalientes México, escenario donde el piloto Rubén García Jr. #88 CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC consiguiera su primera victoria dentro de la máxima categoría NASCAR en México.

Como no recordar aquel domingo del año 2013 cuando un joven de apenas 18 años de edad vistiendo los colores de CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC, conduciendo el auto #88 logró cruzar la meta en la primera posición después de un gran duelo en pista, con Antonio Pérez y Rubén Rovelo, fecha en que también consiguió García la pole, ahora varios años han transcurrido, los triunfos, podios y poles no han dejado de llegar en el Óvalo Aguascalientes México, convirtiéndose en uno de los rivales más peligrosos para la octava ronda del campeonato.

Pocos días han transcurrido entre la última carrera realizada en la Sultana del Norte donde Rubén García Jr. #88 CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC, a pesar del resultado pudo mantener el subliderato NASCAR Peak México, ahora una nueva oportunidad se presenta para recuperar la punta y así poder seguir en la lucha de la cuarta corona.

La mentalidad está puesta única y exclusivamente en conseguir una nueva victoria dentro del Óvalo Aguascalientes, situación que no será fácil al contar con grandes exponentes en la categoría que llegan a esta octava llamada con la intención de poner en alto a sus patrocinadores, Rubén tendrá que estar constante tanto en prácticas como carrera, logrando medir las condiciones en las que su auto #88 CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC se encuentra, la asistencia del cuerpo técnico fuera de pista es fundamental para otorgar en todo momento lo requerido a su piloto.

Rubén García Jr. #88 CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC comentó: "Este fin de semana tenemos un compromiso importante al llegar a la pista donde salen nuestros mejores resultados. Tendremos que aprovecharla al máximo tanto en prácticas como carrera para poder retomar al liderato del campeonato como lo hicimos en nuestra visita anterior, se ha trabajado muy fuerte esta semana para dejar al auto #88 CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC en las mejores condiciones este fin de semana, el campeonato se encuentra muy apretado por lo que no se me permite cometer errores alguno tanto en Aguascalientes como el resto de la temporada. La preparación ha estado al tope, se han encontrado diferentes mejoras tanto para Aguascalientes como para San Luis, el trabajo no ha sido en balde, cualquier granito es productivo en estos momentos".