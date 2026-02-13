García Jr. renueva contrato con Canel´s

El equipo Canel´s Racing/Team GP confirmó la renovación de contrato del piloto capitalino Rubén García Jr. para la temporada 2026 de NASCAR México Series, consolidando la continuidad de una de las alianzas más exitosas dentro del serial automovilístico nacional.

La confirmación no solo representa estabilidad dentro del equipo potosino, sino también una oportunidad de revancha para García Jr., quien tras enfrentar una de las campañas más complejas de su carrera, se prepara para regresar a las pistas con un objetivo claro: volver a pelear por el campeonato y buscar su sexta corona en la categoría, logro que lo colocaría aún más alto en la historia del campeonato.

De cara al nuevo año competitivo, el piloto del auto #88 Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis destacó la importancia del receso previo al inicio de la temporada. "Como todos los años ya estamos ansiosos de regresar a las pistas; estas vacaciones en particular se disfrutaron mucho para dejar atrás todo lo negativo de la temporada más difícil que hemos tenido hasta el momento, pensar y analizar qué cambios hacer como equipo para regresar a donde está acostumbrado el auto", manifestó García Jr.

A lo largo de los años, la combinación del talento del piloto y el trabajo estratégico de Canel´s Racing/Team GP, respaldada por el apoyo constante de sus patrocinadores, ha rendido frutos importantes dentro de NASCAR México Series. Para 2026, la misión se mantiene intacta: competir carrera a carrera, sumar puntos clave y mantenerse firmes en la lucha por el campeonato desde el inicio del calendario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese sentido, García Jr. subrayó la relevancia de la continuidad en el proyecto. "Me da mucha tranquilidad que hayamos tenido continuidad con nuestros patrocinadores, es una parte fundamental para tener una estabilidad en el equipo y poder seguir trabajando en mejorar", señaló.

Dentro del equipo existe confianza en que la experiencia del piloto, sumada al trabajo técnico realizado fuera de pista, permitirá que vuelva a ser protagonista en los momentos decisivos de la temporada, la cual arrancará los días 14 y 15 de marzo en San Luis Potosí. "Hemos creado una muy buena racha de arrancar en el Óvalo Potosino con el pie derecho, entonces sería muy bueno no perder eso y sumar una buena cantidad de puntos con este nuevo formato de campeonato que afortunadamente se ajustó sobre el anterior formato de playoffs", agregó el piloto.