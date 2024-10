García Jr. y Tovar van a la final

El Autódromo Miguel E. Abed vibró este fin de semana con la intensa semifinal de NASCAR México, donde seis pilotos se jugaron su boleto para el “Final Four 2024”, a disputarse en noviembre en la Ciudad de México. Entre los aspirantes más destacados se encontraba Rubén García Jr., piloto del auto #88 de Canel’s / Logitech G / Laboratorio Tequis / Trejo Promotion Team, quien llegaba en el tercer lugar del campeonato, con la misión de asegurar su pase a la final.

Desde el jueves, el equipo Canel’s vivió jornadas intensas en la pista. El primer día se realizaron entrenamientos libres en el óvalo de Amozoc, mientras que el viernes los pilotos participaron en el Parade de NASCAR. El sábado incluyó más prácticas y la calificación, además de un meet and greet organizado por la marca Frullati, donde los aficionados tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a sus ídolos.

Todo culminó el domingo con la gran carrera, donde el piloto Rubén García Jr. buscaba colocar su auto #88 en los puestos que le permitieran asegurar su pase a la final del campeonato. La competencia fue reñida desde el arranque, con García partiendo desde la segunda posición.

Durante gran parte de la carrera, Rubén García Jr. peleó codo a codo con el auto #14 por la primera posición. En varios momentos logró tomar la punta, demostrando la preparación estratégica del equipo. Sin embargo, al final de la competencia, terminó en un sólido segundo lugar, resultado que le otorgó de manera extraoficial su pase al “Final Four”.

Por su parte, Santiago Tovar, piloto del auto #22 del mismo equipo, arrancó desde el noveno puesto, pero rápidamente se abrió paso entre los primeros lugares. Con un ritmo impresionante, logró colocarse en el podio, resistiendo los ataques del piloto Rejón, quien buscaba sumar puntos vitales para la clasificación.

Rubén García Jr. #88:”Contento porque se dio el resultado y vamos a buscar por noveno año consecutivo en NASCAR México por un campeonato. El equipo trabajó muy fuerte desde el jueves poniendo en práctica las tiradas largas que al final dieron resultado. Fue una carrera emocionante y estresante, pero estuvimos cómodos adelante y alejados de cualquier complicación. Agradezco a todos por el auto que me dieron; estamos en la final y vamos en busca de la quinta corona.”

Santiago Tovar #22: “Logramos otro podio en esta temporada, compartido nuevamente con Rubén. Ahora vamos a la final por el campeonato. Puebla es una pista que siempre me ha gustado; este es mi segundo podio del año aquí. Las prácticas previas fueron muy buenas en todos los sentidos, aunque la calificación no salió como esperaba. Al final, el equipo me dio las armas para mantener el top tres. Agradecido con Canel’s y Team GP por este segundo año en el equipo; voy a la final decidido a buscar la victoria.”

Con los resultados obtenidos en Puebla, tanto Rubén García Jr. como Santiago Tovar llegan motivados al “Final Four” en la Ciudad de México, donde buscarán coronarse campeones. La gran cita promete ser un duelo apasionante entre los mejores pilotos del campeonato.