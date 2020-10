García, un caso más de negligencia

CIUDAD DE MÉXICO.- José Antonio García es un caso más de negligencia médica en México, también es un caso más de jugadores olvidados por sus clubes en situaciones adversas. El exfutbolista de los Pumas hoy se debate entre volver a caminar o permanecer en silla de ruedas.

Con apenas 28 años, su carrera quedó enterrada por una directiva que minimizó su problema y, por descuidos, lo perdió todo.

En videoconferencia, García Fernández reveló que después de tantos años en silencio, decidió hablar para ser un ejemplo ante los futbolistas que siguen callando las injusticias.

"Decidí hablar porque esperé a que mi caso llegara al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). No es para pelear, simplemente quiero un trato digno y que se me cumpla lo que aún pasé como jugador del club. He gastado millón y medio en tratamientos, viajes, estancias, etc. El club nunca me buscó para ayudar o conciliar, su última oferta fue de 70 mil pesos", señaló.

Toño García sufrió, en 22 meses, cuatro cirugías por una lesión mal tratada en la cadera.

"Busco justicia. Antes que un jugador soy un ser humano y ese trato, ninguna institución lo debe dar y nadie lo merece. No somos máquinas, somos personas. Mi calidad de vida no volverá a ser la misma, lo perdí todo. Así que si alguien tiene miedo, que hable. Quiero seguir ayudando por un mejor futbol y una vida laboral más justa".

Por su parte, el abogado Daniel Apaza fue claro con relación a la respuesta de los Pumas."Independiente de quién esté en la administración o cual sea la de turno, hay responsabilidad de la empresa. Toño no firmó con los directivos, firmó con el equipo".