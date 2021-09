García y Rahm pierden sus últimos partidos y EE.UU. arrasa en la Copa Ryder

Sheboygan (Wisconsin, EE.UU.), 26 sept (EFE).- Los españoles Sergio García y Jon Rahm no han logrado ganar sus dos partidos individuales en la última jornada de la Copa Ryder, la competición bienal entre Estados Unidos y Europa, que se ha disputado esta semana a orilla del Lago Michigan y ha concluido con la victoria del equipo estadounidense por 19 a 9.

"Ha habido momentos muy bonitos con Jon y desafortunadamente no han habido suficientes buenos momentos de todo el equipo. Los chicos han dado todo lo que tenían y no se puede pedir más", dijo a Efe Sergio García, después de perder su partido individual contra el estadounidense Bryson Dechambeau por tres hoyos de ventaja con dos por jugar (3 y 2).

"Hay que aceptarlo. Han jugado mejor que nosotros y hay que prepararse para tener buenas opciones de recuperar la Copa dentro de dos años", comentó a Efe sobre la próxima edición en Roma en 2023 García, que esta semana ha revalidado el récord de 25 victorias y 28,5 puntos en la historia de la Copa Ryder.

"Los espectadores son los mismos que nos ven cada semana en el PGA Tour y la gente que nos apoya. Tienen que apoyar a su equipo y la verdad es que en la Ryder siempre hay sensaciones increíbles. Creo que se ha jugado a muy buen nivel y con muy buen ambiente", señaló el golfista castellonense sobre la gran mayoría de espectadores estadounidenses como consecuencia de las restricciones de viajes por el Covid.

De hecho, el golfista de 41 años, ganador del Masters de 2017, ha sido galardonado con el nuevo Premio Nicklaus-Jacklin de AON, con el que las leyendas del golf Jack Nicklaus y Tony Jacklin y otros ex capitanes de los equipos de Estados Unidos y Europa reconocen la deportividad, el trabajo de equipo y los resultados del veterano de diez Copas Ryder, Sergio García.

"En nuestro bando hay cuatro o cinco jóvenes que están empezando a hacer cosas buenas y esperemos que lleguen arriba dentro de poco. Todos los equipos necesitan savia nueva y es importante que podamos conseguir ese tipo de jugadores", explicó García acerca de la nueva generación de golfistas estadounidenses entre los mejores del mundo que han contribuido a la apabullante victoria de su equipo.

En el bando europeo ha destacado claramente esta semana el vizcaíno Jon Rahm, que ha cosechado 3,5 de los 8 puntos de Europa, tres de ellos en compañía de García y medio por empate junto con el inglés Tyrrell Hatton en los partidos de dobles del viernes y el sábado.

"Ha sido una gran semana con los tres partidos con Sergio y el partido con Hatton. Hoy Scottie es Scottie. Ha hecho cinco birdies en los seis primeros y no he sabido aprovechar las opciones que he tenido. Esa ha sido la diferencia", dijo a Efe Jon Rahm, que ha perdido su partido individual contra Scottie Scheffler (4 y 3).

"Es un esfuerzo de equipo y lo he dado todo. Es una pena que nos vamos a quedar cortos", dijo a Efe el número uno del mundo y el jugador europeo que ha obtenido más puntos para su equipo. "Sergio ha hecho historia y yo he podido añadir tres puntos a los que ya tenía", agregó Rahm.

"Es algo increíble lo que ha hecho y lo bien que lo hemos pasado. Ojalá en dos años en Roma podamos repetir. Los estadounidenses han jugado muy bien esta semana. Qué hay que hacer para ganarles: jugar mejor. Hay veces que las cosas salen como en 2018 y hay veces que les salen a ellos como ahora", comentó Jon Rahm al final de su segunda Copa Ryder y preparándose para la edición de 2023 en Roma.

La victoria de Estados Unidos, que llegó al último día con una ventaja de 11 a 5, se confirmó al final del quinto de los 12 partidos del domingo, en el que el empate de Colin Morikawa aportó el medio punto que los estadounidenses necesitaban para llegar a los 14,5 para arrebatarle la posesión de la Copa Ryder a los europeos, ganadores de la edición de 2018 en París.

En los demás partidos individuales del domingo, el norilandés Rory McIlroy ganó a Xander Schauffele (3 y 2), el irlandés Shane Lowry perdió contra Patrick Cantlay (4 y 2), el inglés Paul Casey perdió contra Dustin Johnson (1 abajo), el austríaco Bernd Wiesberger perdió contra Brooks Koepka (2 y 1), el inglés Ian Poulter derrotó a Tony Finau (3 y 2), el inglés Terryll Hatton cayó ante Justin Thomas (4 y 3), el inglés Lee Westwood ganó a Harris English (1 arriba), el inglés Tommy Fleetwood y Jordan Spieth empataron su partido, y el inglés Matt Fitzpatrick perdió contra Daniel Berger (1 abajo).

La diferencia de nueve puntos (19 a 9) del equipo estadounidense supera en dos puntos el resultado favorable a Europa del Golf National en París en 2018 de 17,5 a 10,5. Esta victoria apabullante de Estados Unidos parece la revancha de las del equipo europeo en 2004, en Oakland Hils, Michigan, y en 2006 en The Club de Irlanda, ambas por 18,5 a 10,5. Y anuncia el comienzo de una era para Estados Unidos en la Copa Ryder.