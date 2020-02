Gatusso explica situación del "Chucky" en el Napoli

CDMX.- Gennaro Gatusso, técnico del Napoli de Italia, aseguró que no hay nada personal contra el mexicano Hirving Lozano, y explicó por qué el mexicano no ha tenido mucha actividad.

"No tengo nada contra él, es una decisión que tomé, pero no es algo definitivo. Sé que sufre porque no juega, pero es un trabajo de los dos, los dos queremos que nos vaya bien", dijo de cara al duelo contra el Lecce.

Gatusso quiere que el Chucky "juegue más por la izquierda, estamos trabajando para que explote mucho más ese perfil". Ya van dos semanas de entrenamiento en los que "lo pruebo por ese sector, y lo está haciendo bien, me está agrando, está mejorando, si sigue así pronto volverá a la cancha".