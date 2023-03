Gauff cae temprano en Miami, Cerúndolo y Garín avanzan

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Coco Gauff dejó escapar la oportunidad de sentenciar el partido en el segundo set y acabó cediendo los últimos juegos al sucumbir el sábado 6-7 (8), 7-5, 6-2 ante Anastasia Potapova en la tercera ronda del Abierto de Miami.

Gauff, sexta cabeza y vecina en Florida, gozó de sentirse en casa en el Hard Rock Stadium. Le dio la vuelta a un 5-2 adverso en el primer parcial y luego levantó un par de bolas para set en el desempate. La estadounidense de 19 años se llevó la manga en su segunda oportunidad con una devolución cruzada.

La subcampeona del Abierto de Francia el año pasado parecía encaminada al triunfo, adelantándose 5-3 en el segundo set y sacar por el triunfo. Pero Gauff aflojó y Potapova pasó a ser más agresiva en los peloteos desde el fondo, llevándose cuatro juegos seguidos, en una tarde en la que las temperaturas se acercaron a los 30 grados centígrados (86 F).

Gauff se puso al frente 2-1 en el set decisivo, pero no pudo ganar otro juego. Acabó con 34 errores no forzados y 20 tiros ganadores, sufriendo seis quiebres de servicio.

Un año después de su sorpresiva marcha a las semifinales, el argentino Francisco Cerúndolo inició la defensa de un importante caudal de puntos con una victoria 6-4, 6-4 sobre el estadounidense Aleksandar Kovacevic. Cerúndulo registró una efectividad del 72% con el primer saque.

"He jugado un partido muy sólido, uno de los mejores del año", dijo Cerúndolo, 25to cabeza de serie. "Me sentí muy cómodo, este lugar me encanta y ojalá pueda seguir así".

El rival de turno de Cerúndolo será el canadiense Felix Auger-Aliassime. El quinto cabeza de serie doblegó al brasileño Thiago Monteiro por 7-6 (5), 7-6 (8).

Por su parte, el chileno Cristian Garín se instaló en la tercera ronda tras derrotar al argentino Sebastián Báez (27mo preclasificado) por 7-6 (2), 6-3. Garín, quien sorteó la fase previa para entrar al cuadro principal, tendrá al griego Stefanos Tsitsipas como próximo adversario.

Después derder a las primeras de cambio en Indian Wells, Tsitsipas (2do preclasificado) avanzó a la tercera ronda en Miami tras la no presentación de Richard Gasquet por una lesión en el tobillo.

Tres cabezas de serie se despidieron el sábado: el checo Jiri Lehecka eliminó 6-4, 6-4 al italiano Lorenzo Musetti (18); el estadounidense Mackenzie McDonald domó 7-6 (8), 7-6 (5) al italiano Matteo Berrettini (19); y el estadounidense Christopher Eubanks se apuntó su primera victoria ante un rival dentro de los 50 mejores del mundo al vencer 3-6, 6-4, 6-2 al croata Borna Coric (20mo en el ránking).

En el cuadro femenino, la polaca Magda Linette (20) superó 7-6 (3), 2-6, 6-4 a Victoria Azarenka (14), tres veces campeona del torneo; y la estadounidense Jessica Pegula (3) derrotó 6-1, 7-6 (0) a su compatriota Danielle Collins.