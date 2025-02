Gerardo Gómez: Debut Sobresaliente en el PGA Tour

La primera ronda del Mexico Open At VidantaWorld 2025 fue todo un éxito para el golfista mexicano Gerardo Gómez. Con un -1 en la clasificación, el jugador amateur logró una marca personal destacada, demostrando que puede competir al más alto nivel en este tipo de escenarios.

Después de completar los 18 hoyos con un total de 70 golpes, Gómez logró superar la presión inicial y dejó de lado los nervios para enfocarse en lo más importante, su desempeño en el campo.

"Muy contento por haber terminado bajo para mi primera ronda en el PGA Tour. Tenía mucho entusiasmo por este torneo, no podía esperar a pegarle y los nervios que sentía ahí y la emoción fue una experiencia única", expresó a los medios de comunicación.

Al finalizar la ronda, el golfista originario de San Luis Potosí no ocultó su emoción, asegurando que este fue el mejor momento de su carrera hasta ahora. "Yo creo que sí", expresó con una sonrisa de satisfacción, reflejando la felicidad por su gran debut en el torneo.

Para Gerardo, lo más motivador fue el ver a los jugadores profesionales reconocer su esfuerzo y, de alguna manera, considerarlo uno de los suyos. Esta experiencia le dio aún más energía para golpear la pelota con mayor precisión y dar lo mejor de sí mismo en el campo de Puerto Vallarta.

"Todos me hablaban bien, me veían como un bebé casi. Les decía que en la universidad era freshman, y me decían: ´pareces más grande. Juegas muy bien para ser freshman´. Estuvo muy tranquilo todo".

Uno de los momentos más destacados para Gerry Gómez fue su actuación en el hoyo 18, donde recibió una ovación del público. El aplauso y apoyo de los asistentes le dio un impulso adicional para encarar la segunda ronda con la misma mentalidad y concentración.

"En el 16 di dos buenos tiros, el putt lo di perfecto, al final se alcanzó la bola y cayó. En el 17 di un buen tiro de salida, un buen segundo tiro y la dejé muy cerca para meterla. Fue una buena rodada. Muy contento por ver terminado el hoyo 18 con birdie y toda la gente apoyándome".

Sin embargo, el golfista también fue autocrítico, reconociendo que hubo algunos momentos de titubeo durante el recorrido. Estos pequeños errores, admitió, le costaron no lograr un mejor resultado en la clasificación. A pesar de ello, Gerardo sigue siendo optimista y está listo para continuar demostrando su talento en los próximos días.

"En toda la ronda, empecé uno arriba en dos hoyos, luego me puse uno abajo en el seis, en el 7 hice un three putt para águila, en el 8 falle un putt muy corto me puse par de campo, luego en el 10 un bogey. Fui así toda la ronda, pero seguiré luchando hasta el final, tratando de hacer buenos swings y que la oportunidad se dé", sentenció.