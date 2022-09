Gerardo Martino abraza a reportero que le hace pregunta "inteligente"

A-AA+

A la mitad de la conferencia de prensa del juego entre México y Perú, con Gerardo Martino, un reportero le lanzó la siguiente pregunta al argentino.

¿El formar 4-3-3 es para tener mayor posesión que Polonia y Arabia? Y además: ¿Está en la búsqueda de un delantero que sea más asociativo?

Esto le pareció a Gerardo Martino la mejor pregunta que le han hecho en cuatro años y contestó de la siguiente manera.

"Demoré cuatro años para que alguien me hiciera una pregunta de esta naturaleza, así que te agradezco muchísimo. Todo lo que dijiste es tal cual. Te agradezco, iría a darte un abrazo...".

Pues no se quedó con las ganas, al finalizar la conferencia el argentino fue hasta donde se encontraba el reportero y le dio el prometido abrazo. "No piense que era una broma... Lo dije muy en serio".

Así que la prensa que sigue a la Selección Mexicana no pudo hacerle ese cuestionamiento en cuatro años al estratega nacional.