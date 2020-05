Gerardo Martino cree que la Selección Mexicana jugará hasta 2021

El director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo "Tata" Martino, afirmó que se debe comenzar a pensar que su equipo no podrá tener actividad hasta el 2021, y por consecuencia ya se debe comenzar a planificar su trabajo.



"Nadie tiene la certeza, los escenarios los vamos viendo cada semana, el escenario a mediano plazo sería a finales de año, y a largo plazo el siguiente año, es ahí donde digo que tendríamos que empezar a imaginarnos el trabajo del año próximo. Nos tenemos que sentar de manera conjunta la liga y la Federación para definir los compromisos nacionales e internacionales de los clubes y la selección, que son muchísimos", comentó en entrevista para Azteca Deportes.

La contingencia por la propagación del coronavirus provocó modificaciones en el mundo del futbol, desde la cancelación de torneos, hasta la generación de crisis financiera, lo que llevó a algunos equipos a modificar los salarios de jugadores y técnicos; sin embargo, esto no sucedió para el estratega argentino, quien aceptó que su sueldo no sufrió alteraciones, "no ha sucedido conmigo ni con nadie que trabaje en la Federación".

Sobre los planes que tenía para el conjunto nacional en los partidos que se cancelaron en la fecha FIFA del mes de marzo, Martino aceptó que iba a probar a algunos futbolistas que estaban teniendo buenas actuaciones con sus equipos como "Aldo Rocha, Gio, Luis Romo, iban a estar con nosotros", pues iban a ser convocados para los partidos ante Grecia y República Checa.