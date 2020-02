Gerardo Martino dará apoyo a Selección Preolímpica

Además de darle promoción al partido que enfrentará la Selección Mexicana en la Ciudad de Charlotte ante República Checa, Gerardo Martino aprovechó para hablar del equipo preolímpico dirigido por Jaime Lozano, y afirmó que ya tiene algunos candidatos para dicho equipo.

"Ya tengo los nombres de las prioridades y necesidades de Jaime Lozano. Hay un compromiso de la Selección Mayor para colaborar en todo lo que se pueda, pero creo que hasta el último momento no lo vamos a terminar de resolver porque hoy hay lesionados. La intención es que Jaime Lozano pueda ir con lo mejor que tiene para lograr ir a los Olímpicos", aseguró el "Tata" Martino.

El equipo dirigido por Gerardo Martino iniciará su actividad del 2020 el próximo 26 de marzo cuando se mida ante su similar de República Checa en el Bank of America Stadium en Charlotte. Posteriormente jugará con Grecia en Texas el 29 de marzo. A pesar de no ser considerado en las últimas semanas por Gennaro Gatusso en el Napoli, Martino aceptó que Hirving Lozano será considerado en su convocatoria: "Hubo un cambio de entrenador y evidentemente trae consecuencias y en su caso en estos momentos son negativas, pero nunca se ha planteado reemplazar al Chucky. Me parece un jugador demasiado importante en la Selección Mexicana".