Gerardo Martino, el elegido para dirigir al Tri

Con el objetivo de llegar al quinto partido en la Copa del Mundo Qatar 2022, fue presentado el lunes 7 de enero el argentino Gerardo Martino como técnico de la selección mexicana de futbol, estratega que prometió trabajo y honestidad para cumplir la encomienda.

Luego de la salida del colombiano Juan Carlos Osorio tras la Copa del Mundo Rusia 2018, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se avocó a buscar a alguien que cumpliera con un perfil específico, que no sólo tuviera una trayectoria importante, sino que ya en el trato directo los convenciera de que era el ideal.

Desde diciembre se manejó que Martino abandonaría al Atlanta United de la Liga Mayor de Futbol (MLS) de Estados Unidos para tomar las riendas del Tri, algo que se hizo oficial hasta el 7 de enero, debido a que todavía existía un vínculo laboral con el equipo estadounidense.

De acuerdo al presidente de la FMF, Yon de Luisa, la elección del "Tata" se dio luego de un profundo análisis de diversas posibilidades que buscaron.

"Se definió el perfil del técnico que estábamos buscando. Hicimos más de 24 entrevistas, en varias partes del mundo. Todo esto nos llevó a una toma de decisión ordenada y bien fundamentada", indicó.

Destacó que este proceso debía cumplir con ciertos lineamientos como "la garantía de un funcionamiento en equipo, el reto es Qatar 2022. Buscamos superar lo que se ha hecho".

Martino dejó en claro que aceptó esta oferta porque conoce bien el crecimiento que ha tenido el futbol mexicano en todos los aspectos, tanto a nivel nacional, como en los clubes.

"Siempre me ha tocado mencionar que México es una de las selecciones que más han evolucionado en los últimos 20 años. El hecho de que siempre ingrese a los octavos de final de la Copa del Mundo, marca un progreso" destacó.

Consideró que el "poder jugar de igual a igual con estas potencias del mundo marca una evolución. Hay seriedad, respeto en la forma de contratación y hay futbolistas para poder hacer un buen trabajo".

"Yon me pidió trabajo, dedicación, honestidad. Me cuesta de hablar de lugares a donde se debe llegar en una Copa del Mundo. No podemos valorar los octavos de final. Lo que queremos es jugar el famoso quinto partido", expresó en su momento.

Dejó en claro que no podía realizar de manera drástica un cambio generacional, pese a que muchas voces así lo pedían para empezar nuevamente de cero.

"Los cambios generacionales no se hacen de un plumazo. Lleva su tiempo. Ya ha comenzado la selección mexicana con varios chicos que juegan en eliminatorias. Aspiramos a todos, a los veteranos y a los jóvenes", externó.

Experiencia en selecciones

La experiencia del nacido en Rosario, Argentina, ya sabe lo que es llegar hasta esas instancias, luego que en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 lo hizo con Paraguay, que ya no avanzó más porque se encontró en su camino a España, que se adjudicó el título.

México es la tercera selección que dirige Martino, ya que además de Paraguay, también estuvo al frente de Argentina, con la que pese a llegar a dos finales de Copa América, las cuales perdió, recibió muchas críticas.

Sus mejores números los tiene con el cuadro "guaraní", ya que además de colarse entre los mejores ocho en 2010, fue subcampeón de la Copa América Argentina 2011 al perder la final con Uruguay.

Estuvo en 72 duelos con la "albirroja", entre oficiales y amistosos, con saldo de 26 victorias, 22 derrotas y 24 empates, con 84 goles a favor y 62 en contra.

Mientras que con la "albiceleste" su trayectoria fue más corta, ya que asumió el 12 de agosto de 2014 en sustitución de Alejandro Sabella, quien llegó a la final de Brasil 2014 y que perdió con Alemania.

Luego de diversos problemas con la Asociación Argentina de Futbol (AFA) y de no contar con los jugadores que él había elegido para disputar los Juegos Olímpicos Río 2016, presentó su renuncia.

Un total de 29 partidos, entre oficiales y de preparación, fue los que dirigió con Argentina, con 19 triunfos, tres "descalabros" y siete igualadas.

De hecho, Martino sabe muy bien los alcances del Tri, luego que en la Copa América Venezuela 2007 sufrió su primera gran derrota cuando dirigía a Paraguay.

Al frente del conjunto "guaraní", Martino encaró la Copa América Venezuela 2007, en la que superó la primera ronda y logró su boleto a los cuartos de final en los que se vio las caras con México que venía de vencer a Brasil en la fase de grupos.

Pese a tener gente de gran calidad y muchos elementos que conocían el balompié "azteca", el "Tri" apabulló a los sudamericanos por marcador de 6-0.

Extranjeros al frente del Tri

Gerardo Martino se convirtió en el décimo tercer técnico extranjero en hacerse cargo de la dirección técnica de la Selección Mexicana de Futbol y el tercero argentino en hacerlo de manera permanente.

El primer estratega del combinado mexicano fue el español Juan Luque de Serrallo en el lejano año de 1939; posteriormente vinieron el inglés Alfred C. Crowle, así como los húngaros György Orth y el "Bombero" Arpad Fekete.

El también español Antonio López Herranz tomó las riendas en tres diferentes ocasiones en la década de los 50. Luego de Fekete en 1963, el siguiente fue el serbio Velibor "Bora" Milutinovic.

Los argentinos César Luis Menotti, Ricardo La Volpe, el sueco Sven Goran Eriksson y el colombiano Juan Carlos Osorio, además del argentino Cayetano Rodríguez y el brasileño Ricardo Ferretti de manera interina, son los otros técnicos extranjeros que han estado con la selección mexicana de futbol.

Martino será el tercero de nacionalidad argentina, luego de La Volpe y Menotti, siendo solo el "Bigotón" el que llegó a una Copa del Mundo en Alemania 2006.