Gerardo Martino esperará hasta el último momento a Raúl Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- Gerardo Martino, esperará hasta lo último a Raul Jiménez para saber si podrá estar presente en el juego de la Selección Nacional Mexicana ante Costa Rica, de este domingo en el estadio Azteca.

Jiménez no viajó a Jamaica debido a un golpe en la rodilla, que arrastra desde sus últimos entrenamientos con el Wolverhampton, y ahora se espera que pueda estar para el importante duelo de eliminatoria.

"Raul viene recuperándose bien, está trabajando y veremos mañana si puede o no ser de la partida", dijo el técnico nacional.

Lo que sí confirmó es el regreso de Edson Álvarez, quien también tuvo molestias físicas antes del duelo ante Jamaica, y no participó en él.

Martino sabe que necesita ganar el partido, para que se quite la presión que hay sobre el equipo mexicano, que no logra avanzar del tercer lugar de la eliminatoria.

El ganar en Jamaica fue "un buen paso, lo merecimos en todo momento, pero ese triunfo no servirá de nada si no es que ganamos mañana y el miércoles, contra Panamá".

Costa Rica, quinto lugar del octagonal viene de derrotar a los panameños, así que algo habrán mejorado. "No sé cómo vendrán, sería un poco meternos en la cabeza del entrenador (Luis Fernando Suárez). Creo que debemos de cuidarnos de las salidas rápidas".

Una combinación de resultados, podría provocar que la Selección se acerque a ganar el boleto a Qatar, así que ganar es indispensable, pero "El Tata" no lo quiere conseguir, "como sea"... "Particularmente son muy pocos los juegos que ganamos no siendo superiores al rival. No recuerdo un juego donde hayamos sido dominados y lo hayamos terminado ganando. El tener supremacía ha coincidido con el resultado positivo".

Y volvió a tocar el tema de los jamaicanos: "Con nuestro trabajo minimizamos las individualidades de Jamaica, y a partir de tener supremacía ganamos un partido en el que injustamente estábamos abajo".

Más para ganar, hay que anotar goles y México no anota mucho, genera, pero se falla mucho de cara a la portería: "Sí, me preocupa y mucho. Pero hay que ocuparse también. Llegamos a lugares de la cancha donde es difícil llegar muchas veces por partido, pero no concretamos, o no rematamos bien o el centro no es correcto. Cualquier otro equipo que llegue tantas veces a esos lugares del campo, tendría un porcentaje mayor de goles".

No quiso meterse en polémicas, por las declaraciones que han hecho exjugadores ticos, tratando de calentar el partido: "no me meto en esas cosas"... Sólo se limitó a decir: "México es un equipo muy importante en Centroamérica, y nosotros tratamos de colocarlo en el mejor lugar que se pueda en el mundo".