Gerardo Martino felicita a la Selección Mexicana Sub 17

Gerardo Martino felicitó al equipo Sub 17 por haber conseguido el subcampeonato en el Mundial de Brasil.

El Tata destacó la personalidad de los chicos dirigidos por Marco Antonio Ruiz.

"El trabajo fue muy muy bueno, no solo porque han hecho un gran torneo, sino porque han jugado con una gran personalidad, jugaron una final con el local con lo que representa el futbol en Brasil, con 17 años han tenido una gran personalidad para jugar el partido".

Ahora lo más importante "es lo que viene, no es tan importante el campeonato sino todo lo que viene y todo lo que podamos hacer entre todos, sea los clubes, la federación, las diferentes selecciones, como sigue su vida continuando en las categorías que siguen, sobre todo en un momento adecuado, que puedan tener lugar y participación en la Primera División".

Ahora, qué hacer para que estos chicos no se pierdan... "No soy experto en selecciones, pero lo que pasa en Argentina es que el futbolista Sub 17 al año, año y medio está en Primera y puedo hablar por una experiencia personal, me tocó debutar a los 17, con lo cual es lo que decía, seguir haciendo evolucionar a los chicos y los que tengan cualidades, tengan participación en sus clubes y en el primer equipo, es la parte más importante".