Gerardo Martino observa el México vs Haití en soledad

La noche de este martes el técnico argentino de la Selección Nacional, Gerardo "Tata" Martino, se encuentra en un lujoso palco en el grandioso Estadio State Farm, desde donde verá el juego de semifinal entre México y Haití, al estar suspendido por doble tarjeta amarilla.

Desde la conferencia de prensa al término del juego ante Costa Rica en los cuartos de final de la Copa Oro, el "Tata" dijo estar afectado por su suspensión y lo refrendó ayer lunes, antes del juego ante los caribeños.

"Me pone mal no estar en el juego", refirió y la verdad es que se notó porque el semblante no fue el mejor, o quizá se enteró de que Argentina estaba siendo derrotado por Brasil en la Copa América.