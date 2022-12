Gerardo Martino pensó en renunciar a la Selección Mexicana: Torrado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- El técnico argentino Gerardo Martino sigue siendo tema de conversación pese a terminar su relación laboral con la Selección Mexicana tras el Mundial de Qatar 2022 y ahora porque confirman que presentó su renuncia a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Fue Gerardo Torrado, quien fungía como director de selecciones nacionales, el encargado de relatar cómo fue que Martino tuvo la idea de dejar el Tricolor.

Torrado, recordó en el programa de TUDN Los Maestros de La Jugada la llamada que tuvo con el estratega.

"Platico con él que pasó esta situación porque fue algo inesperado, estaban todos los del cuerpo técnico y salgo con mis cosas, ahí es donde el Tata se acaba enterando", dijo el exjugador.

Fue por el ello que Gerardo Martino habló con Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol y hablaron de los hechos.

"Él habla antes con Yon y en eso él (Martino) me dice 'yo me voy'", afirmó Torrado.

"Le dije por ningún motivo, si es por mí, no lo hagas por mí, porque lo que más gusto me puede dar a mí y mejor puede hablar por este proyecto es que tengas todo el proceso completo y que te vaya bien en Qatar 2022", fue la respuesta de Torrado ante la intención de renuncia por parte del argentino.

Gerardo Torrado fue cesado de su cargo en julio pasado debido a que las escuadras femenil y varonil no pudieron concretar su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.