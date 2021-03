Gerardo Martino se queda sin delanteros para enfrentar a Gales

México.- Gerardo Martino se quedó sin "9" para el primer partido de la Selección Mexicana en 2021. La baja de Raúl Jiménez, quien todavía sigue en recuperación de la lesión en la cabeza, le abrió la posibilidad a Alan Pulido y Henry Martín de probarse una vez más ante la mirada del argentino, pero ninguno de los dos será tomado en cuenta para el juego de este sábado ante Gales por lesión.

"Ambos tienen inconvenientes físicos y no serán considerados", explicó el "Tata" en conferencia previa al duelo sobre las ausencias que tiene en el eje del ataque para el primer encuentro de esta Fecha FIFA por Europa. Ante esto, incrementó la opción de Hirving Lozano como referente, como ya lo hecho con el Napoli y también –como el mismo Martino recordó– con el Tricolor (ante Panamá).

"No minimizamos o maximizamos las ausencias, que siempre son importantes", subrayó el argentino, vía videoconferencia, desde Cardiff. "Me corresponde solucionarlas. De la misma manera, hace dos años, tuvimos las ausencias de [Héctor] Herrera, [Jesús Manuel] Corona y Lozano en la Copa Oro, no eran menores, pero tampoco lo son ahora. Sí tenemos la obligación para encontrar las alternativas y no podemos quedarnos a lamentar". El timonel reconoció que "las ausencias abren posibilidades a jugadores y entrenadores para probar nuevas alternativas". Todo indica que para el encuentro ante Gales, el tridente ofensivo de Martino estará conformado por "Tecatito" Corona, Orbelín Pineda y el "Chucky".

¿Cómo sigue Raúl? Gerardo Martino actualizó el estado de salud de su delantero estrella, Raúl Jiménez, quien viajó al Oeste del Reino Unido para concentrarse con el resto del Tricolor, aunque no forma parte de todos los ejercicios que realiza el cuerpo técnico. "Raúl está bien y trabaja con normalidad, pero todavía no tiene entrenamientos de contacto en el club [Wolverhampton] o con nosotros. Físicamente está bien y lo que resta es saber cuándo su club decide ponerlo en campo en cuanto tenga el alta médica definitiva", comentó el sudamericano.

Las evoluciones del estado de salud del mexicano están en manos de los Wolves, que otorga información médica y deportiva a la Selección Nacional. Martino y compañía aplican los entrenamientos para el "9" con base en lo que los Wolves indican. Sobre la posibilidad de que Raúl pueda jugar en la fecha FIFA de junio, correspondiente a las semifinales y –posiblemente– final de la Liga de Naciones de la Concacaf, el estratega indicó que depende si tiene actividad en lo que resta de la Premier League con el Wolverhampton. En caso de que no pueda, también analizarán su disponibilidad para la Copa Oro o Juegos Olímpicos de este verano.