Gigantes blanquean a los Rojos 3-0
Landen Roupp lanzó joya de pitcheo de un solo hit durante seis entradas
CINCINNATI.- Landen Roupp permitió un hit en seis entradas y Matt Chapman conectó un doble impulsor para encabezar una remontada de tres carreras en la séptima y ayudar a Gigantes de San Francisco a vencer el jueves 3-0 a los Rojos de Cincinnati.
Roupp (3-1) permitió su primer hit hasta que el noveno bateador, P.J. Higgins, que abrió la sexta con un sencillo. Ese terminó siendo el único hit de los Rojos en el día.
Roupp golpeó a TJ Friedl con un lanzamiento, pero Matt McLain salió ponchado y el dominicano Elly De La Cruz bateó para una doble matanza para acabar con la amenaza. Roupp dio dos bases por bolas, ponchó a seis y salió tras 87 lanzamientos. Ryan Walker lanzó la séptima y Keaton Winn ponchó a dos en la octava. Erik Miller ponchó a los tres bateadores en la novena para conseguir el primer salvamento de su carrera.
Los Gigantes reaccionaron cuando el venezolano Luis Arráez se embasó por un error de De La Cruz en el campocorto al abrir la séptima contra el relevista Brock Burke (1-1). Arráez anotó desde primera con el doble de Chapman con dos outs, que pegó en la pared del jardín izquierdo-central. Jung Hoo Lee siguió con un sencillo impulsor. Connor Phillips entró y dio base por bolas al puertorriqueño Heliot Ramos antes de que Casey Schmitt conectara un sencillo que remolcó una tercera carrera sucia.
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El novato de los Rojos Chase Burns permitió dos hits y una base por bolas, pero aun así enfrentó al mínimo a través de seis entradas sin permitir carreras. Ponchó a cuatro.
Phillips fue expulsado en la octava por golpear intencionalmente a Willy Adames.
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