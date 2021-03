Gignac reconoce su error al criticar a los mexicanos

El atacante de Tigres, André-Pierre Gignac, aceptó que cometió un error al criticar a los mexicanos, después de la derrota que sufrió el equipo en el pasado Mundial de Clubes. Gignac, en su cuenta de twitter, comentó el pasado 12 de febrero que el peor enemigo del mexicano "es un mexicano" tras las críticas que recibió tras caer con el Bayern Múnich.

"No he generalizado, no me permitiría hablar mal de los mexicanos, mis hijos son mexicanos y para qué voy a criticar a un país que me ha recibido tan bien", dijo Gignac. "Solamente era una crítica constructiva sobre el deporte, sobre cómo se comporta la afición mexicana cuando un club va al Mundial de Clubes, eso es todo", agregó en entrevista con TUDN.

Gignac aclaró que no está arrepentido de la publicación, por ello no la ha borrado, aunque aceptó que en ocasiones comete errores. "Nadie está pensando por mí. A veces la cagué, hay que decirlo somos seres humanos, hemos cometido errores, pero siempre hay que mejorar. El objetivo del club era hacer reaccionar a la gente un poco agresivo. A veces necesito sacar mis cosas", sentenció.