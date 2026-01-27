logo pulso
Gil Mora podría perderse el Mundial; revelan gravedad de su lesión

El joven atacante Gilberto Mora podría ausentarse del Mundial debido a una lesión grave que preocupa al Tri.

Por El Universal

Enero 27, 2026 06:30 p.m.
A
Gil Mora podría perderse el Mundial; revelan gravedad de su lesión

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- El gran ausente en los primeros partidos del año con la Selección Mexicana fue el joven atacante Gilberto Mora, que se vio obligado a darse de baja de la convocatoria por una lesión que lo alejó de las canchas y encendió las alarmas en el interior del Tri.

Si bien "Morita" jugó los primeros dos partidos del torneo Clausura 2026 con los Xolos de Tijuana frente América y el Atlético de San Luis, no pudo realizar los viajes a Panamá y Bolivia con el combinado nacional. Al principio, el comunicado que compartió la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales no ofreció demasiadas explicaciones del malestar del futbolista mexicano; sin embargo, un periodista de Televisa reveló la gravedad de su lesión.

"Molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la Liga MX", explicaron entonces.

Francisco Arredondo, reportero de TUDN, informó que la lesión de Gilberto Mora es una pubalgia. Según especialistas en medicina deportiva, dicha lesión es "un síndrome de dolor crónico en la región de la pelvis y la ingle, causado por la inflamación o lesión de los tendones musculares que se insertan en el hueso del pubis, común en deportistas por movimientos repetitivos como correr o patear".

Cabe recordar que Mora tuvo una gran carga de partidos en 2025 entre Selección Mexicana mayor, sub 20 y su actividad con los Xolos de Tijuana. Tomando en consideración los primeros dos partidos de este año, entre Liga MX y Leagues Cup jugó 34 partidos, y con el Tri, entre amistosos, Copa Oro y Mundial sub 20, jugó otros 10.

Aunque Gilberto tiene 17 años y se espera que su recuperación sea rápida, si la pubalgia es leve podría tardarse entre tres y cuatro semanas para volver a su nivel.

Sin embargo, si presenta complicaciones, podría estirarse de tres a seis meses su recuperación.

Por ahora, los Xolos de Tijuana no han confirmado si el nuevo talento mexicano sufre de pubalgia y qué nivel de gravedad presenta.

