Gilberto Mora es baja del Tri

México.- Debido a molestias físicas, el volante Gilberto Mora abandonó el martes la concentración de la selección de México que se prepara para enfrentar partidos amistosos ante Panamá y Bolivia rumbo al Mundial de 2026.

Mora, de 17 años, es uno de los habituales en el once inicial del entrenador Javier Aguirre. El jugador de Tijuana es el más joven en debutar con la selección mexicana al lograrlo, a los 16 años y 94 días, el 16 de enero de 2025.

Sus primeras titularidades con el Tri fueron en la Copa Oro donde participó en tres encuentros, incluyendo la final.

"La decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la Liga MX", dijo la dirección de selecciones nacionales. "Se determinó que continúe con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo".

Por no ser fechas FIFA, el equipo mexicano está conformado con jugadores de la Liga MX, ocho de esos de Chivas, el lider del torneo Clausura. Para suplir a Mora, la dirección de selecciones nacionales citó a Alexis Gutiérrez, volante del América.

México jugará en Panamá el jueves y después viajará a Santa Cruz de la Sierra, para medirse ante Bolivia.

Se trata de los primeros dos encuentros de preparación en el año para el equipo dirigido por el "Vasco" Aguirre, que cerró el 2025 en una racha de seis encuentros sin poder triunfar.

Además de esos encuentros, México tiene programado un partido ante Islandia el 25 de febrero en Querétaro y después chocará ante Portugal en Ciudad de México y con Bélgica en Chicago, ambos a finales de marzo.

El equipo mexicano debuta en la Copa del Mundo el 11 de junio cuando enfrente a Sudáfrica en la Ciudad de México. También enfrentará a Corea del Sur y al ganador de un repechaje europeo que saldrá entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.